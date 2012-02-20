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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

نصیری مطرح کرد:

راه اندازی خط انتقال فولادی برای تامین آب شرب بهداشتی در قدس

قدس - خبرگزاری مهر: خط انتقال فولادی 600 میلیمتری برای تامین آب شرب بهداشتی مردم شهرستان قدس در آینده نزدیک راه اندازی می شود.

سیامک نصیری مدیر امور آبفای قدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خط انتقال 600 میلیمتری از مهمترین خطوط انتقال منطقه قدس واقع در بلوار 45 متری بعد از بهشت فاطمه و نرسیده به دانشگاه بوده که جمع آوری و انتقال آب پنج حلقه چاه به مخزن 10 هزار مترمکعبی به منظور تامین آب شرب بهداشتی بخش وسیعی از شهرستان قدس را برعهده دارد.

نصیری اظهار داشت: خط مذکور حدفاصل ورودی پارک زیتون تا بلوار سی متری شورا به طول هزار و 400 متر است که در دو نقطه به علت وجود رودخانه های آیرین وکانال فاضلاب از روی پل های رودخانه های مذکور عبور کرده است.

وی ادامه داد: با عنایت به تعریض بلوار بهشت فاطمه و به تبع آن پلهای واقع در مسیر، جابجایی تاسیسات موجود برعرشه پلهای مذکور با اولویت پل آیرین در دستور کار قرار گرفت که مکاتبات بعمل آمده با معاونت فنی و توسعه و مهندسی آبفا شهرها و شهرکهای غرب استان تهران در خصوص بکارگیری پیمانکار منجر به عقد قرارداد با شرکت پیمانکار شد که مدت قرار داد دو ماه و تاریخ شروع آن 10 بهمن ماه امسال است.

این مسئول عنوان کرد: پروژه مذکور تا کنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
 

کد مطلب 1538915

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