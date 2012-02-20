راه اندازی خط انتقال فولادی برای تامین آب شرب بهداشتی در قدس

سیامک نصیری مدیر امور آبفای قدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خط انتقال 600 میلیمتری از مهمترین خطوط انتقال منطقه قدس واقع در بلوار 45 متری بعد از بهشت فاطمه و نرسیده به دانشگاه بوده که جمع آوری و انتقال آب پنج حلقه چاه به مخزن 10 هزار مترمکعبی به منظور تامین آب شرب بهداشتی بخش وسیعی از شهرستان قدس را برعهده دارد.

نصیری اظهار داشت: خط مذکور حدفاصل ورودی پارک زیتون تا بلوار سی متری شورا به طول هزار و 400 متر است که در دو نقطه به علت وجود رودخانه های آیرین وکانال فاضلاب از روی پل های رودخانه های مذکور عبور کرده است.

وی ادامه داد: با عنایت به تعریض بلوار بهشت فاطمه و به تبع آن پلهای واقع در مسیر، جابجایی تاسیسات موجود برعرشه پلهای مذکور با اولویت پل آیرین در دستور کار قرار گرفت که مکاتبات بعمل آمده با معاونت فنی و توسعه و مهندسی آبفا شهرها و شهرکهای غرب استان تهران در خصوص بکارگیری پیمانکار منجر به عقد قرارداد با شرکت پیمانکار شد که مدت قرار داد دو ماه و تاریخ شروع آن 10 بهمن ماه امسال است.

این مسئول عنوان کرد: پروژه مذکور تا کنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

