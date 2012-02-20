فرهنگسرای جوان قم به جوانان بازگردانده شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ادغام وزارت تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، فرهنگسرای جوان قم در بلاتکلیفی به سر می‌برد و به برخی تشکل‌های مستقر در این فرهنگسرا اعلام شده بود که باید مکان را تخلیه کرده و به فکر تهیه مکان دیگری برای خود باشند.



این موضوع انتقاد بسیاری از دلسوزان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت و خبرگزاری مهر در راستای توجه به خواسته‌های به‌حق جوانان فعال در این فرهنگسرا اقدام به تهیه گزارشی از تلاش استانداری برای استقرار بخشی از واحدهای خود در این فرهنگسرا کرد که مورد توجه جوانان قرار گرفت.



این گزارش گرچه با دلخوری مسئولان استان همراه بود اما بهانه‌ای برای پیگیری جدی‌تر دست‌اندرکاران امر شد تا جوانان هنرمند به آشیانه خود برگردند.



تعدادی از جوانان سازمان‌های مردم نهاد در تماسی با خبرنگار خبرگزاری مهر از تهیه این گزارش قدردانی کردند.



البته قبل از ادغام وزارت تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، تابلوی بزرگی در قسمت ورودی این فرهنگسرا با عنوان مجموعه فرهنگسرای جوان نصب شده بود ولی در تابلوی جدید مالکیت استانداری قم به رخ جوانان کشیده شد.



فرهنگسرای جوان دارای محیط‌های متنوعی از جمله سالن پلاتو، سالن اجتماعات، سالن آمفی‌تئاتر، نگارخانه، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی، محیط مفرح و سرسبز و... است که تصور کاربری اداری برای این مجموعه، برای مدتی خواب جوانان را آشفته کرد.



جوانانی که در این فرهنگسرا مشغول به فعالیت هستند تاکنون موفقیت‌های قابل توجهی در عرصه‌های مختلف کسب کرده‌اند که در آخرین مورد آن، حضور مقتدرانه در پانزدهمین هفته فیلم و عکس استان بود که بیشترین جوایز این جشنواره را از آن خود کردند.