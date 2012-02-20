سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:روز گذشته در کیلومتر 25 محور تبریز- تهران و در داخل تونل، یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک کامیون کمپرسی و خودروی موسو برخورد کردند که در اثر آن سه مسافر و دو سرنشین کامیون جان خود را از دست دادند.

وی علت این حادثه را بی احتیاطی راننده اتوبوس و توجه نداشتن به جلو اعلام کرد.

سلبی با اعلام اینکه تمامی راههای کشور باز است تاکید کرد:هم اکنون بارش برف در محور خوش ییلاق در گلستان، محورهای استان کردستان و گردنه کوهین قزوین ادامه دارد. این در حالی است که بارش باران در محورهای استان های گیلان و مازندران باعث لغزندگی سطح جاده شده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور گفت: مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ (۱۰ خط) بطور شبانه‌روزی پاسخگوی وضعیت راههای کشور- جوی و ترافیکی یا امدادرسانی احتمالی به هموطنان است.



