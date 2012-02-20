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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۷

نجف زاده به مهر خبر داد:

اجرای طرح تفکیک نقشه معابر اصلی و فرعی شهر قم

اجرای طرح تفکیک نقشه معابر اصلی و فرعی شهر قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری قم از انجام عملیات تفکیک نقشه معابر اصلی و فرعی این شهر خبر داد.

جهانبخش نجف زاده در گفتگو با خبر نگار مهر، بیان کرد: عملیات تفکیک نقشه معابر اصلی و فرعی سطح شهر قم بر اساس ناحیه بندی شهری، توسط خدمات شهری شهرداری قم به پایان رسید.

وی گفت: با هدف مدیریت بهتر خدمت رسانی به شهروندان و تصمیم گیری درست توسط مدیران و کارشناسان شهرداری، اقدام به تهیه نقشه تفکیکی معابر اصلی و فرعی سطح شهر قم شده است.

وی ادامه داد: نقشه تفکیکی معابر اصلی و فرعی بر اساس ناحیه بندی شهری تهیه شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری قم بیان کرد: در این طرح دراولین اقدام در خصوص برنامه ریزی رفت و روب معابر و همچنین تعامل با پیمانکاران خدمات شهری، از این اطلاعات مکانی استفاده شد.

وی گفت: همچنین در جهت استفاده کارشناسان دیگر معاونت های شهرداری همچون شهرسازی و معماری  و فرهنگی این نقشه ها  در اختیار آن ها قرار گرفته است.

کد مطلب 1538924

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