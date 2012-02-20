فشار تماشاگران الهلال شاید به نفع پرسپولیس باشد/ مصدومیتم جزئی است

وحید هاشمیان در پایان تمرین روز دوشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیتش گفت: یک مشکل از ناحیه کمر دارم که با فیزیوتراپی مشغول درمان آن هستم. به همین دلیل در تمرین امروز دوشنبه بیشتر اختصاصی تمرین کردم و در تمرینات گروهی حضور نداشتم.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا به بازی با الهلال عربستان می‌رسد یا نه؟، تصریح کرد: تا روز برگزاری آن دیدار زمان زیادی باقی مانده و فکر می‌کنم مصدومیتم تا آن موقع کاملا برطرف می‌شود.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در مورد گروه این تیم در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا اضافه کرد: شناختی از تیم‌های الشاب امارات و الغرافه قطر ندارم اما بازی الهلال مقابل الاتفاق در مسابقات جام پادشاهی عربستان را دیدم. باید بگویم الهلال تیم خوبی است.

وی در مورد اینکه پرسپولیس می‌تواند در عربستان برابر الهلال نتیجه خوبی را کسب کند، اظهار داشت: فوتبال ما هیچ حساب و کتابی ندارد و جدای از برنامه‌های تاکتیکی بعضی وقت‌ها احساسات بازیکنان در برخی دیدارها خصوصا مقابل تیم‌های عربی به کمک‌شان آمده و به موفقیت تیم‌های ایرانی کمک می‌کند.

هاشمیان همچنین افزود: بعضی وقت‌ها ممکن است یک تیم عملکرد خوبی نداشته باشد اما در لیگ قهرمانان آسیا بازی‌های درخشانی از خود ارائه دهد. به طور مثال استقلال چند هفته خوب بازی نکرد و همه نگران این بودند که آنها برابر الاتفاق نتیجه خوبی کسب نکنند اما این تیم با ارائه بازی خوب حریف عربستانی را حذف کرد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص بازی‌های پایانی پرسپولیس در لیگ برتر خاطر نشان کرد: امیدوارم بتوانیم در این بازی‌ها عملکرد خوبی از خود ارائه داده و جایگاه مطلوبی را در جدول رده‌بندی به دست آوریم.

مهاجم پرسپولیس در مورد شانس موفقیت پرسپولیس در مقابل تماشاگران پرتعداد الهلال در ریاض اظهار داشت: این دیدارها مانند بازی‌های ملی است و صددرصد در آنجا فشار تماشاگران وجود دارد که الهلال تیم ما را شکست دهد ولی ممکن است این فشار به نفع تیم پرسپولیس باشد.