  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۶

مدافع محروم پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو نکرد

مدافع محروم پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو نکرد

مدافع محروم تیم فوتبال پرسپولیس در پایان تمرین این تیم به سئوالات خبرنگاران پاسخ نداد

به گزارش خبرنگار مهر، شیث رضایی که پس از مدتها محرومیت در تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس حضور یافت در پایان تمرین این تیم به سئوالات خبرنگاران پاسخ نداد

وی با بیان اینکه برای گفتگو با خبرنگاران باید با مدیربرنامه اش صحبت کند، از پاسخ گفتن به سئوال خبرنگارانی که پس از تمرین به سمتش رفته بودند، امتناع کرد.

کد مطلب 1538931

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها