مدافع محروم پرسپولیس با خبرنگاران گفتگو نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، شیث رضایی که پس از مدتها محرومیت در تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس حضور یافت در پایان تمرین این تیم به سئوالات خبرنگاران پاسخ نداد



وی با بیان اینکه برای گفتگو با خبرنگاران باید با مدیربرنامه اش صحبت کند، از پاسخ گفتن به سئوال خبرنگارانی که پس از تمرین به سمتش رفته بودند، امتناع کرد.