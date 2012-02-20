سهم قم از آنتن ملی باید بیشتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جمع مدیران و کارکنان مرکز صدا و سیمای قم به اهمیت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره و تصریح کرد: مشارکت گسترده و پر شور اقشار مختلف مردم در این انتخابات مهم ترین مسئله است که ضمن تقویت پایه های مردمی نظام، توطئه های دشمن را خنثی و هیبت، اقتدار، شکوه و عظمت نظام را به نمایش خواهد گذاشت.



صدا و سیما با پرهیز از کارهای کلیشه ای زمینه حضور مردم در انتخابات را فراهم کند



وی نقش صدا و سیما را در فراهم کردن زمینه های حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات 12 اسفند را مهم و تعیین کننده دانست و افزود: رسانه ملی باید با استفاده از طرح ها و ایده های اثر بخش، خلاق و نو و پرهیز از کارهای کلیشه ای زمینه حضور فعال و پر شور و نشاط مردم، احزاب و گروه های مختلف در انتخابات را فراهم کند.



تاکید بر ضرروت توجه به عوامل مشارکت زا در فعالیت های تبلیغی رسانه ملی



استاندار قم با تاکید بر ضرروت توجه به عوامل مشارکت زا در فعالیت های تبلیغی رسانه ملی و شبکه های استانی در بحث انتخابات، تبیین اهمیت و جایگاه مجلس، وظایف نماینده و شرایط و ملاک های انتخاب اصلح را از جمله نکات تاثیرگذار بر افزایش مشارکت عمومی برشمرد و گفت: اگر این نکات به خوبی از طریق صدا و سیما و رسانه های ارتباط جمعی تبیین شوند به طور طبیعی حس مشارکت پذیری در جامعه تقویت خواهد شد.



وی به اهمیت حضور مردم قم در انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: جایگاه ویژه قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی و درخشش این خطه در صحنه های مختلف حمایت و پشتیبانی از نظام، می طلبد که مشارکت مردم در انتخابات مجلس نهم نیز در کشور نمونه باشد و این مسئله اهمیت رسالت رسانه ها و دستگاه های فرهنگی استان را مضاعف کرده است.



تقویت باورهای اعتقادی و دینی مردم جوهره تمام برنامه های صدا و سیما باشد



موسی پور با اشاره به استراتژی دشمنان در تضعیف ارزش ها و باروهای دینی جامعه، رسالت رسانه ملی در مقابله با این استراتژی دشمن را رسالتی خطیر عنوان و یادآور شد: تقویت باورهای اعتقادی و دینی مردم باید جوهره تمام برنامه ها و فعالیت های صدا و سیما بوده و با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های فرهنگی، مرکز قم می تواند تامین کننده این نیازها و انتظارات باشد.



وی همچنین با اشاره به اهمیت و نقش مثبت الگو سازی در فرهنگ اسلامی، تصریح کرد: توجه به این مهم در برنامه های مختلف رسانه ملی از ضروریات است.



استاندار قم با بیان این که هیچ ملتی بدون کار و تلاش به جایی نخواهد رسید، به لزوم تقویت فرهنگ کار و تلاش در جامعه اشاره و تصریح کرد: اهمیت کار و تلاش و تکاپو و نیز ضرورت برخورداری از روحیه مشارکت جمعی و فردی به عنوان پیش نیاز عمران و آبادانی کشور و یک فرهنگ مقدس باید با استفاده از شیوه های هنرمندانه و جذاب در قالب برنامه های مختلف رسانه ملی ترویج و تبلیغ شود.





تقویت و آموزش نظم و انضباط اجتماعی از اولویت های کاری صدا و سیما باشد



وی با اشاره به ضرورت شناسایی موضوعات مهم در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، تقویت روحیه قناعت، ساده زیستی، صرفه جویی، آموزش مسائل شهروندی، تقویت و آموزش نظم و انضباط اجتماعی و ضرورت احترام به قوانین و مقررات، فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی را از جمله موضوعات اساسی و ضروری دانست و گفت: صدا و سیما باید با یک برنامه ریزی هدفمند و حساب شده، پرداختن به این موضوعات را در اولویت کاری خود قرار دهد.



موسی پور وصل جریان نخبگی به رسانه ملی را از دیگر موضوعات ضروری عنوان کرد و افزود: در این راستا نخبگان در بخش های مختلف علمی و اجرایی باید شناسایی و زمینه تشکیل اتاق فکری خلاق و تأثیرگذار فراهم شود.



تاکید بر اصلاح رویکردهای فعلی حاکم بر ورزش در صدا و سیما



وی اصلاح رویکردهای فعلی حاکم بر ورزش در صدا و سیما را ضروری دانست و یادآور شد: در مقوله مهم ورزش مسائل مهمی چون تقویت ورزش همگانی، اخلاق و ارزش ها در ورزش، نگاه متوازن به ورزش، پرهیز از مطرح کردن رشته ها و چهره های ورزشی خاص مورد توجه قرار گیرد.



استاندار قم با تاکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص فرهنگی اجتماعی قم در تولید و پخش برنامه ها گفت: این مهم باید در تولید و پخش فیلم ها، سریال ها و دیگر مضامین انتخابی برای شبکه استانی قم رعایت شود.



وی به اهمیت برنامه سازی در صدا و سیما برای قشر کودک و نوجوان اشاره و تصریح کرد: با توجه به حساسیت این حوزه، باید با برنامه ریزی دقیق و سنجیده بیشترین بها و سرمایه گذاری به این بخش بشود.



موسی پور با اشاره به اهمیت و جایگاه صدا و سیمای مرکز قم، بیان داشت: آموزش، ارتقاء و به روز رسانی اطلاعات و آگاهی های عمومی و دانش حرفه ای دست اندرکاران مرکز صدا و سیمای قم باید مورد توجه قرار گیرد.



اخبار و تولیدات فاخر فرهنگی مذهبی صدا و سیمای قم افزایش یابد



وی همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه کمی و کیفی صدا و سیمای مرکز قم گفت: در سال های اخیر تحولات خوبی را در عملکرد صدا و سیمای قم شاهد هستیم اما با توجه به جایگاه و اهمیت قم، انتظارات از مرکز بالا بوده و جا برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های آن به ویژه در بخش اخبار و تولیدات فاخر فرهنگی مذهبی وجود دارد.



استاندار قم به ضرورت انعکاس ملی فعالیت های استانی اشاره کرد و بیان داشت: سهم قم از آنتن ملی باید بیشتر از این ها باشد و امیداوریم فعالیت های صورت گرفته از جمله افتتاح بخش جدید خبر حوزه زمینه این افزایش را فراهم کند.