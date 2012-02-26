"دورک اناری" مهد هنر سرمه دوزی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرمه دوزی به دوخت هایی اطلاق می شود که با استفاده از انواع سرمه ها انجام پذیرد.

سرمه هایی که در قدیم مورد استفاده قرار می گرفت بیشتر از طلا یا نقره و یا 50 درصد طلا یا نقره بوده است که پس از دوره صفویه آلیاژ های براق جای طلا و نقره را گرفت .

این دوخت در اکثر موارد با دوخت های دیگر همراه است دوخت هایی از قبیل پیله دوزی، ملیله دوزی، گلابتون دوزی، شرفه دوزی، شمسه دوزی، ده یک دوزی، صدف دوزی، سنگ دوزی، مرصع دوزی، منجوق دوزی، پولک دوزی، زغره دوزی، مروارید دوزی و غیره از انواع دوخت هایی که بیشتر در این دوخت به کار می رود می توان به دوخت زنجیره ای، برگ دوزی، جناغی، دور دوزی، مار پیچ الوان روی زنجیره، دوخت ساتن، دوخت مورب، ساقه دوزی، بست دوزی، دندان موشی و زیگزاگ های مختلف را نام برد.

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سرمه دوزی از هنرهای ایرانیان است که قدیمترین کار سرمه دوزی در کشور به دوره ساسانی و اوج هنر سرمه دوزی به دوران صفویه و آل بویه بوده است.

زنان استان چهار محال و بختیاری در قالب سوزن دوزی بر روی لباس های محلی در زمان های گذشته فعالیت داشته اند و از سال 80 به بعد هنر سرمه دوزی به اشکال متفاوت در بین زنان این استان بخصوص زنان روستای دورک اناری رایج شده است.

در گذشته زنان این روستا از بافندگان شاخص گلیم و سرانداز استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌آمدند.

به مرور زمان با کاهش یافتن رونق بازار فروش این تولیدات زنان روستای دورک اناری به سوی رشته‌ای از صنایع دستی رفتند که از طریق آن بتوانند امرار معاش کنند.

زنان روستای دورک اناری سرمه دوزی را به عنوان شغل اصلی خود برگزیده‌اند و امروزه آثاری کاربردی از جنس سرمه تولید و روانه بازار می‌کنند.

سجاده نماز، رومیزی، رو تختی و کوسن برخی از کاربردهای امروزی سرمه دوزی استان چهارمحال و بختیاری است.

در سال‌های اخیر یک شرکت تعاونی صنایع دستی در روستای دورک اناری راه‌اندازی و فعالیت صنعتگران این روستا درون شرکت تعاونی آغاز شد.

از ویژگی‌های سرمه دوزی این استان می‌توان به استفاده از مواد اولیه باکیفیت و رنگ‌های ثابت اشاره کرد.

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بته جقه و شاه عباسی از جمله طرح‌های سنتی و رایج سرمه دوزی است که از دیرباز تا کنون توجه خریداران را به خود جلب کرده است.

آموزش هنر سرمه دوزی در روستای دورک اناری به صورت استاد و شاگردی و دوره های آموزشی معاونت صنایع دستی بوده است.

کارشناس آموزش معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حال حاضر 400 هنرمند سرمه دوز در روستای دورک اناری مشغول به فعالیت هستند اظهار داشت: این تعداد افراد زنان و دختران روستایی هستند که محصولات و مصنوعات سرمه دوزی را در روستای دورک اناری تولید می کنند.

محمدرضا طاهر پور با بیان اینکه 400 هنرمند روستای دورک اناری در تعاونی گل مینا دورک اناری مشغول به فعالیت هستند، افزود: سرمه دوزی شغل 99 درصد از زنان روستای دورک اناری است.

طاهر پور با بیان اینکه هر نفر در روستای دورک اناری حدود چهار اثر تولید می کند، بیان داشت: ارزش ریالی تولیدات سرمه دوزی در روستای دورک اناری به ارزش 100 میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه تولیدات سرمه دوزی در این استان شامل سرمه دوزی، روتختی، جانماز، سرویس عروس، تابلوهای سرمه دوزی، البسه محلی و ... است، عنوان کرد: بازار هدف بیشتر تولیدات سرمه دوزی این استان اصفهان، تهران، شیراز و ... است.

طاهر پور با بیان اینکه در استان یک هزار و 500 تا یک هزار و 800 نفر هنرمند سرمه دوز فعال هستند، عنوان کرد: بیشتر هنرمندان سرمه دوز در شهر های کیار و اردل مشغول به فعالیت هستند.

محمدرضاطاهر پور با اشاره به اینکه در راستای افزایش تولیدات و بالا برن کیفیت تولید هنر سرمه دوزی در این استان دوره های اموزشی کوتاه مدت و بلند مدت، کمکهای بالا عوض و .. از سوی این اداره کل صورت گرفته، بیان داشت: اعطای تسهیلات و کمکهای بلاعوض ابزار خوبی در راستای حمایت فنی و مالی از هنرمندان بوده است.

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گزارش : زهرا مرادی