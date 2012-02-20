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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۹

حجت الاسلام نوروزی:

مردم با پولهای کوچک قدرتهای بزرگ خود را نمی فروشند

مردم با پولهای کوچک قدرتهای بزرگ خود را نمی فروشند

اردبیل – خبرگزاری مهر: دبیر جبهه متحد اصولگرایان در اردبیل گفت: فروش آرا به معنای فروش قدرت مردم است و مردم با پولهای کم قدرتهای بزرگ خود را نمی فروشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی نوروزی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی کمیته های جبهه متحد اصولگرایان در شهرستانها افزود: نباید از نامزدهایی که پولهای گزاف و میلیاردی برای ورود به مجلس هزینه می کنند انتظار عملکرد و نظارت خوب داشته باشیم.

به اعتقاد وی حقوق نماینده مجلس کمتر از حقوق استاد دانشگاه است و نمایندگانی که هزینه های میلیاردی صرف می کنند به دنبال جبران هزینه های صرف شده خود هستند.

نوروزی با بیان اینکه نمایندگان وابسته به قدرت و ثروت به جای خدمت به مردم حتی خیانت هم می کنند، تصریح کرد: نمایندگانی که با پول و رانت وارد مجلس شوند نمی توانند نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند و در نتیجه وکیل قدرت می شوند.

وی با تاکید بر اینکه باید به نمایندگام واقعی مردم رای داد، یادآور شد: عملکرد هر نماینده در زمان قبل از انتخابات مشخص می شود و باید به افرادی رای دهیم که مردمی بوده و مطالبات مردم را دنبال کنند.

دبیر جبهه متحد اصولگرایان در اردبیل با اشاره به اینکه نمایندگان مردم باید در مجلس شورای اسلامی نظرات کارشناسی داده و از حقوق مردم دفاع کنند، افزود: وظیفه نماینده قانونگذاری و  نظارت بر عملکرد دولت است، نه اینکه برای جمع آوری آرا در دوره بعد در مراسمات مختلف ترحیم و عروسی و... شرکت کند.

وی غیبت در جلسات مجلس را موجب ناکارآمدی نمایندگان دانست و اضافه کرد: نمایندگان مکلف به حفظ جایگاه خود هستند و اگر نتوانند جایگاه خود را حفظ کنند در این صورت اختلاسهای میلیاردی را شاهد خواهیم بود.

نوروزی با بیان اینکه اختلاسگران افراد ضعیفی نیستند، عنوان کرد: اختلاس هزاران میلیاردی در واقع اختلاسهای قدرت هستند و یکی از دلایل اختلاس ضعف بعد نظارتی نمایندگان است.
 

کد مطلب 1538938

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