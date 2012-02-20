تردد در راههای گلستان عادی است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان ظهر دوشنبه اعلام کرد: بارش برف وباران شب گذشته در محورهای ارتباطی کوهستانی بشدت جریان داشته و راهداران در هر ساعت از شبانه روز در حال انجام عملیات راهداری در سطح این محورهاست.

براساس این گزارش، تمام راه های استان باز است و تردد در آنها عادی و روان است اما برای عبور از محورهای کوهستانی به همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.

این گزارش به رانندگان اذعان داشت: برای اطلاع از وضعیت راه های گلستان تلفن گویای 141 و 5-2223131-0171 مدیریت اطلاعات راه های استان در طول شـبانه روز در خدمـت رانـندگان است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومر راه اصلی و فرعی دارد.