  1. استانها
  2. گلستان
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

به رغم بارش برف و باران/

تردد در راههای گلستان عادی است

تردد در راههای گلستان عادی است

گرگان - خبرگزاری مهر: در حالی که ریزش برف و باران از شب یکشنبه گلستان را تحت پوشش قرار داده اما ترددی عادی در راه های این استان برقرار است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان ظهر دوشنبه اعلام کرد: بارش برف وباران شب گذشته در محورهای ارتباطی کوهستانی بشدت جریان داشته و راهداران در هر ساعت از شبانه روز در حال انجام عملیات راهداری در سطح این محورهاست.

براساس این گزارش، تمام راه های استان باز است و تردد در آنها عادی و روان است اما برای عبور از محورهای کوهستانی به همراه داشتن زنجیر چرخ الزامی است.

این گزارش به رانندگان اذعان داشت: برای اطلاع از وضعیت راه های گلستان تلفن گویای 141 و  5-2223131-0171 مدیریت اطلاعات راه های استان در طول شـبانه روز در خدمـت رانـندگان  است.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومر راه اصلی و فرعی دارد.

کد مطلب 1538939

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها