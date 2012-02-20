برزویی: ایران در تولید مقالات علمی فازی در رتبه چهارم دنیا قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنفرانس «کاربرد منطق فازی در علوم رسانه» صبح امروز یکشنبه اول اسفندماه در دانشکده رسانه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این مراسم کارشناسان و استادان دانشگاه به بررسی منطق فازی در علوم مختلف رسانه از جمله شبکههای ویدیویی، ارتباطات اجتماعی، تصویر و نورپردازی، عرفان و منطق پرداختند.
رجبعلی برزویی، رئیس انجمن سیستمهای فازی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در این مراسم اعلام کرد: ایران در تولید مقالات در دنیا رتبه اول را کسب کرده است و در سیستمهای فازی نیز تا کنون 4500 مقاله علمی داشتهایم.
به گفته وی در تولید مقالات علمی در سیستمهای فازی، ایران بعد از کشورهای چین، تایوان و هند رتبه چهارم را دارد و آمریکا در رتبه پنجم بعد از ایران قرار گرفته است. در سال 2011 ایران در تولید مقالات علمی در بخش فنی و مهندسی در رتبه 4، ریاضی رتبه 18،کامپیوتر رتبه 22 و هنر و باستانشناسی رتبه 45 را کسب کردهاست.
پروژههای صدا و سیما با هزینه و زمان برنامهریزی شده به نتیجه نمیرسند
همچنین در ادامه مراسم احمدعلی یزدانپناه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در توضیح مدیریت با رویکرد فازی به تحقیقی که درباره سازمان صدا و سیما انجام داده بود، اشاره کرد و گفت: در طول سه سال تحقیق، واقعیتها نشان دادهاست که هیچکدام از پروژههای صدا و سیما با هزینه و زمان در نظر گرفته شده به نتیجه نرسیدهاست. در صدا و سیما برخی از تولیدات 8 سال و 4 هزار نیروی کار زمان برده اما به نتیجه نرسیدهاست.
وی با اشاره به اینکه بینظمی بر همه عرصههای سازمانهای بزرگ مانند صدا و سیما حاکم است، بیان کرد: این درحالی است که 4 درصد سود ناخالص ملی را در این سازمان برنامهریزی میکنند.
باقر ساروخانی، استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در ادامه درباره ارتباطات اجتماعی با رویکرد فازی گفت: برخی از روشهایی که تاکنون درگیر آن بودیم، چارچوبهای تنگی بودند که پاسخگوی نیازها نبود.
وی ادامه داد: ما همیشه تلاش میکردیم که عینیت و کمیت را مطرح کنیم و در این میان پدیدههای انسانی مغفول واقع میشدند و به این ترتیب تحقیقها به نتیجه نمیرسید.
منطق فازی ما را از چارچوب بسته خارج میکند
ساروخانی با اشاره به دیدگاه فازی، تصریح کرد: دیدگاه جدید میگوید که واقعیات عالم تنها کمی یا کیفی نیستند. ما از این به بعد با یک اصطلاح جدید روبهرو هستیم . منطق فازی ما را از یک چارچوب بسته خارج کرد و چند بعدی بودن را نشان داد.
به گفته این استاد ارتباطات، باید پدیده را در داخل متن نگاه کنیم و به این ترتیب نسبیت عناصر را در نظر بگیریم.
ساروخانی ادامه داد: این دیدگاه کلی در همه جا از جمله روش تحقیق اثر کرد. متغیرها را از این به بعد خام نگاه نمیکنیم و به طور مثال در رابطه بین تحصیلات و طلاق نمیتوانیم یک ارتباط سطحی را در نظر بگیریم. میگوییم یک متغیر ممکن است، در یک جا و یک فضای خاص معنی خاص داشتهباشد.
وی تأکید کرد: از این پس حرکت یک متغیر را منزوی و تنها نگاه نمیکنیم و این حرکت را در داخل کلیتها در نظرمیگیریم. واقعیت انسانی یک واقعیت پیچیده است.
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