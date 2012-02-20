نیازی به بسته مالی جدید در ایتالیا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ماریو مونتی" گفت: با وجود رکود بزرگ در منطقه یورو ایتالیا نیازی به بسته اقتصادی جدید ندارد.

وی افزود: زمانی که از من درباره اینکه آیا ما در صورت ادامه رکود و نبود بهبودی برای اقتصاد بودجه جدید نیاز خواهیم داشت یا خیر، می گویم که نیازی به آن نیست.

نخست وزیر ایتالیا در ادامه یادآور شد: گروهی 7 الی 8 کشور اروپایی نامه ای را به سران اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی نوشته و در آن پیشنهادهایی برای توسعه رشد کنونی ارائه کرده اند که به نظر می رسد بدهی یونان نیز در آن گنجانیده شده است.