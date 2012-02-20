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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۱

ماریو مونتی:

نیازی به بسته مالی جدید در ایتالیا نیست

نیازی به بسته مالی جدید در ایتالیا نیست

نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که این کشور نیازی به بسته های جدید اقتصادی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "ماریو مونتی" گفت: با وجود رکود بزرگ در منطقه یورو ایتالیا نیازی به بسته اقتصادی جدید ندارد.

وی افزود: زمانی که از من درباره اینکه آیا ما در صورت ادامه رکود و نبود بهبودی برای اقتصاد بودجه جدید نیاز خواهیم داشت یا خیر، می گویم که نیازی به آن نیست.

نخست وزیر ایتالیا در ادامه یادآور شد:  گروهی 7 الی 8 کشور اروپایی نامه ای را به سران اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی نوشته و در آن پیشنهادهایی برای توسعه رشد کنونی ارائه کرده اند که به نظر می رسد بدهی یونان نیز در آن گنجانیده شده است.

کد مطلب 1538941

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