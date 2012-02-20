به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه امروز دوشنبه در مراسم اولین یادواره شهید محلاتی، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید به بیان ویژگی‌های روحانیت و تاثیر آن در قبل و بعد از انقلاب پرداخت و گفت: استقلال روحانیت یکی از ویژگی‌های مهم آن بوده است و روحانیت همواره در طول تاریخ شکل‌گیری خود مستقل بوده است.

وی در ادامه افزود: در حاکمیت ولایت فقیه استقلال روحانیت از نظام، انحرافی است، اما استقلال از دولت آری. روحانیت همیشه روی پای خود ایستاده است و مرجعیت به عنوان فونداسیون این نظام نقش اساسی را در شکل‌گیری نظام داشته است.

نماینده ولی فقیه در سپاه خاطرنشان کرد: روحانیت شیعه همواره با پاکی، وارستگی و سادگی خود افکار عمومی را به سوی خود جذب کرده، بدون آنکه بخواهد شیوه‌هایی که احزاب و گروه‌های سیاسی از آن استفاده می‌کنند را به کار ببرد.

سعیدی با اشاره به اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های روحانیت عامل وحدت بودن آنها است اظهار داشت: روحانیت همواره عامل وحدت جهان اسلام بوده و امروز مقام معظم رهبری پرچمدار این حرکت در جهان هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان تاثیر روحانیت در قبل و پس از انقلاب و دسته بندی رو حانیت در این دوران اظهار داشت: یک دسته از روحانیت که بخش عمده‌ای از آن را در برمی‌گیرد روحانیت مبارز و مجاهد است که طرفدار حاکمیت دینی بوده و همواره در مقابل سلاطین و حکام ایستاده است و در پیروزی انقلاب نیز علمای مجاهد بیشترین نقش را داشته‌اند و یکی از این علمای مجاهد که نقش برجسته‌ای در انقلاب و پس از آن ایفا کرده است شهید محلاتی است.

سعیدی پاسداری از حریم ولایت، پاسداری از مکتب تشیع، مبارزه با ظلم و فساد، سازش‌ناپذیری و ساده زیستی را از ویژگی‌های شهید محلاتی عنوان و اظهار کرد: پاسداری از حریم ولایت مساله بسیار مهمی است. حقانیت گروه‌ها و افراد و احزاب مختلف در نزدیکی به این محور اساسی است و شهید محلاتی از روحانیونی بود که هم به امام و هم به رهبری عشق می‌ورزیدند و مطمئنا اگر امروز در قید حیات بود از بازوان قوی در کنار رهبری می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با ظلم و فساد از ویژگی‌های بارز روحانیت است و روحانیت این افتخار را دارد که هیچ گاه شخص‌گرا نبود. زمانی اگر از کسی که در خط ولایت است حمایت کرده است، اما وقتی می‌بیند که آن شخص زاویه پیدا کرده نسبت به آن نقد می‌کند و موضع می‌گیرد.

وی در مورد دسته‌بندی روحانیت بعد از انقلاب گفت: قبل از انقلاب روحانیت در مقابل جائرین بودند، اما امروز که حاکمیت دینی شکل گرفته است، لبه تیز روحانیت باید به سمت دشمنان داخلی و خارجی باشد و مهمترین معیار یک روحانی تراز ولایت‌مداری،‌ تلاش در راه اهداف نظام و صف‌بندی در مقابل دشمنان داخلی و خارجی است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: دسته دوم را ساکتین تشکیل می‌دهند، فتنه یک پیک خطرناک برای انقلاب بود و وقتی که رهبری فریاد "این عمار" می‌دهند باید کسانی که به نظام و رهبری معتقدند ساکت ننشینند و به صحنه وارد شده و ترجمان منویات رهبری باشند.

سعیدی در پایان افزود: دسته سوم کسانی هستند که در مقابل نظام قرار می‌گیرند و دسته چهارم کسانی هستند که دو نقش بازی می‌کنند و این‌ها خطرناک‌تر از دسته قبل هستند، در انقلاب آدم‌های شناور و دارای مواضع چندنقش نمی‌توان داشت.