به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی با 3گروه پژوهشی ادبیات هنر، علوم انسانی و اجتماعی، همچنین فلسفه و معارف اسلامی و مرکز پژوهشی خصوصی ژنتیک انسانی کوثر با 2 گروه پژوهشی ژنتیک انسانی و تعیین هویت ایجاد می شود.

با تصویب این شورا، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی با 4 گروه پژوهشی شامل مدیریت فرهنگی، پژوهش هنر، جامعه شناسی فرهنگی و معماری و منظر شهری همچنین پژوهشکده کاربرد پرتوها در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در دست تاسیس است.

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با تاسیس پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و پژوهشکده کشاورزی و پزشکی هسته ای با 4 گروه پژوهشی پزشکی هسته ای، ایزوتوبها، کشاورزی هسته ای و دزیمتری و مانیتورینگ پرتوهای هسته ای موافقت کرد.



