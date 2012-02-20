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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۶

شورای گسترش موافقت کرد؛

راه اندازی 4 گروه پژوهشی هسته‌ای/ ایجاد پژوهشکده چرخه سوخت

راه اندازی 4 گروه پژوهشی هسته‌ای/ ایجاد پژوهشکده چرخه سوخت

با تصویب و موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، 4 پژوهشکده و 2 مرکز پژوهشی جدید در کشور ایجاد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب شورای گسترش آموزش عالی، مرکز پژوهشهای ترجمه دانشگاه علامه طباطبایی با 3گروه پژوهشی ادبیات هنر، علوم انسانی و اجتماعی، همچنین فلسفه و معارف اسلامی و مرکز پژوهشی خصوصی ژنتیک انسانی کوثر با 2 گروه پژوهشی ژنتیک انسانی و تعیین هویت ایجاد می شود.

با تصویب این شورا، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی با 4 گروه پژوهشی شامل مدیریت فرهنگی، پژوهش هنر، جامعه شناسی فرهنگی و معماری و منظر شهری همچنین پژوهشکده کاربرد پرتوها در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در دست تاسیس است.

شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با تاسیس پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و پژوهشکده کشاورزی و پزشکی هسته ای با 4 گروه پژوهشی پزشکی هسته ای، ایزوتوبها، کشاورزی هسته ای و دزیمتری و مانیتورینگ پرتوهای هسته ای موافقت کرد.
 
 

کد مطلب 1538946

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