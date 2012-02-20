مین کانتی "ران پل" را انتخاب کرد/ وضعیت کلی نامزدهای جمهوریخواه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در ادامه انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان آمریکا شب گذشته مین کانتی، میزبان نامزدهای جمهوریخواهان بود که در نهایت "ران پل" برنده انتخابات شد.

در انتخابات شب گذشته که بصورت انجمن حزبی برگزار شد ران پل با کسب 163 رای مقام اول و میت رامنی با 80 رای مقام دوم را کسب کردند. بر همین اساس ریک سنتروم 57 رای و نیوت گینگریچ فقط چهار رای را کسب کردند.

هرچند ران پل برنده انتخابات در مین کانتی شد اما همچنان رامنی در مجموع انتخابات های درون حزبی برگزار شده 156 رای بیشتر از پل دارد.

قرار بود انتخابات مین کانتی در هفته گذشته برگزار شود اما به دلیل بدی هوا این انتخابات به روز گذشته موکول شده بود. نامزدهای جمهوریخواهان آمریکا تا کنون در 10 ایالت به مصاف هم رفته اند که در مجموع میت رامنی از بقیه جلوتر است.

دور اول رقابتهای درون حزبی جمهوریخواهان در تاریخ 13 دی ماه در آیووا برگزار شد که ریک سنتورم 24.6 درصد از آرا، رامنی 26 درصد، ران پل 21.3 درصد، نیوت گینگریچ 13 درصد، ریک پری 10 درصد و میشل بکمن فقط 5 درصد آرا را تصاحب کردند.



دور دوم انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان نیز در تاریخ 24 دی ماه در نیوهمپشایر برگزار شد که بر اساس نتایج به دست آمده از انتخابات نیوهمپشایر، رامنی رتبه اول، "ران پل" دوم و "جان هانتزمن" سفیر سابق آمریکا در چین رتبه سوم را به دست آورند.

دور سوم آن نیز در تاریخ اول دی ماه در کارولینای جنوبی برگزار شد که گینگریچ 40 درصد، "میت رامنی" که در دورهای اول و دوم انتخابات درون حزبی رتبه اول را به دست آورده بود این بار 28 درصد، "ریک سنتورم" 17 درصد و "ران پل" 13درصد آرا را به دست آوردند.



دور چهارم نیز در تاریخ 11 بهمن ماه در فلوریدا برگزار شد که "میت رامنی" با کسب 771هزار و 842 رای، 46 درصد آرای انتخابات مقدماتی این ایالت را کسب کرد و برای بار سوم برنده انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان شد.



بر همین اساس، "نیوت گینگریچ" با531 هزار و294 رای، 32 درصد آرا، ریک سنتروم با 222 هزار و 248 رای 13 درصد آرا، و ران پل با 116 هزار و776 رای تنها 7 درصد آرا را تصاحب کردند.

دور پنجم انتخابات درون حزبی در تاریخ 15 بهمن ماه در نودا برگزار شد که میت رامنی این ایلات را نیز فتح کرد. دورهای ششم، هفتم و هشتم انتخابات درون حزبی بصورت همزمان در تاریخ 18 بهمن ماه در سه ایالت برگزار شد که ریک سنتروم در ایالت های کلرادو، میسوری و مینه سوتا به پیروزی رسید.

دور نهم در تاریخ 23 بهمن ماه در ایالت مین برگزار شد که رامنی در آن به پیروزی رسید.