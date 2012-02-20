به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سیدیحیی ‌صفوی امروز دوشنبه در اولین یادواره آیت‌الله شیخ‌فضل‌الله محلاتی، نماینده امام (ره) در سپاه گفت: در آسمان پرستاره حدود پنج هزار شهید روحانیت، آیت‌الله محلاتی از درخشش و نورانیتی خاص برخوردار است.

صفوی در ادامه افزود: شهید محلاتی از یک زندگی و حیات پرفراز و نشیبی برخوردار بود، او در برافراشتن پرچم استقلال و عزت ملت ما جان خودش را قربانی راه خدا کرد و این شخصیت بزرگوار مصداقی از این روایت از معصوم است که حیات و زندگی چیزی جز عقیده و جهاد نیست.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: شهید محلاتی زندگی‌اش در راه اعتقاداتش بود و از دوران جوانی تحت تاثیر نواب صفوی مبارزاتش را شروع کرد و تا پیروزی انقلاب و پس از آن تا زمان شهادت همواره در حال جهاد بود.



وی خاطرنشان کرد: مسیری را که سپاه تحت تاثیر معنویت و اخلاق امروز طی می‌کند بنیانگذارش آیت‌الله محلاتی بود. شهید محلاتی تمام عمرش را به مجاهدت خستگی‌ناپذیر پرداخت و از زمانی که وارد سپاه شد یعنی از سال 59 یک تحول و تغییر جدی در آن ایجاد کرد.



صفوی در ادامه با بیان این‌که این یک حقیقت است که انقلاب بدون ولایت معنا ندارد خاطرنشان کرد: بیداری اسلامی یکی از برکات خون‌های شهداست و امیدواریم که خون این شهیدان آزادی قدس و بشریت را به ارمغان بیاورد.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: از مردم می‌خواهم که انتخابات روز 12 اسفند را جدی بگیرند و با حضور حداکثری خود همانند حماسه‌ای که در روز 22 بهمن امسال خلق کردند حماسه دیگری خلق کنند، چراکه انتخابات پیش‌ رو تعیین کننده سرنوشت سیاسی و اجتماعی و توسعه اقتصادی برای چند سال آینده است.



وی خاطرنشان کرد: مجلس یک نهاد بسیار تاثیرگذار است و دشمنان و برخی از افراد بداخلاق و گروه‌های داخلی نیز از مردم می‌خواهند که در این انتخابات کمتر حضور یابند، اما مردم ما بسیار هوشیارند.



صفوی تاکید کرد: خواهشم از همه کسانی که صدای من را می‌شنوند این است که در انتخابات پیش‌روی مجلس یک حضور سرنوشت‌ساز داشته باشند.

