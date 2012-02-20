تامین اجتماعی کردکوی 1100 مستمری بگیر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب ظهر دوشنبه در جلسه با کانونهای بازنشستگان افزود: از این تعداد 656 نفر بازنشسته ، 24 1 نفر از کارافتاده و 360 نفر بازمانده هستند.

وی اظهار داشت: همچنین از این تعداد 500 نفر عضو کانون بازنشستگان ، 340 نفر عضو شرکت تعاونی مصرف و 350 نفر عضو صندوق قرض الحسنه و 640 نفر ( 400 نفر مستمری بگیران اصلی و 240 نفر افراد تبعی آنان) تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دارند.

رئیس شعبه کردکوی در ادامه به عواملی همچون ارتقاء سطح زندگی و بهبود کمی و کیفی بهداشت و درمان اشاره کرد.

کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.