  1. استانها
  2. مازندران
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

نوری اعلام کرد:

20 میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس اختصاص یافت

20 میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس اختصاص یافت

ساری-خبرگزاری مهر،مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش کشور گفت:20میلیارد تومان اعتبار برای هوشمندسازی مدارس استانها پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، یوسف نوری ظهر دوشنبه در افتتاح نمایشگاه هوشمند سازی مدارس مازندران اظهار داشت: مهم ترین کاریردهای فناوری اطلاعات،  رشد شاخص در مدارس کشور است.

وی افزود: استفاده صحیح و بهره گیری از فناوری اطلاعات انقلاب آموزشی عظیمی را در آموزش و پرورش به منصه ظهور خواهد گذاشت

نوری با بیان اینکه هدف گذاری وزارت آمورش و پرورش، هوشمندسازی 20 هزار مدرسه در کشوراست افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه کلیه مدارس کشور هوشمند سازی می شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت آمورش و پرورش افزود:همه افرادی که دارای مقام در المپیادهای جهانی هستند در آموزش و پرورش این استعداد ها شکوفا شده است.

وی یا یبان اینکه آمورش و پرورش 12 هزار تحصیل کرده رشته آی سی تی در کشور دارد افزود: می توان طرح هوشمند سازی مدارس را یا همکاری دانش آموختگان اجرایی کرد.

نوری، هوشمند سازی مدارس را یکی از مهم ترین طرح های وزارت آمورش و پرورش عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح تحول در ساختار و توانمند سازی کارکنان و دانش آموزان صورت می گیرد.
 
وی  از راه اندازی 60 هزار خط ارتباطی برای هوشمند سازی مدارس تا  سال 91 خبر داد.
 
 
کد مطلب 1538958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها