20 میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس اختصاص یافت

به گزارش خبرنگارمهر، یوسف نوری ظهر دوشنبه در افتتاح نمایشگاه هوشمند سازی مدارس مازندران اظهار داشت: مهم ترین کاریردهای فناوری اطلاعات، رشد شاخص در مدارس کشور است.

وی افزود: استفاده صحیح و بهره گیری از فناوری اطلاعات انقلاب آموزشی عظیمی را در آموزش و پرورش به منصه ظهور خواهد گذاشت

نوری با بیان اینکه هدف گذاری وزارت آمورش و پرورش، هوشمندسازی 20 هزار مدرسه در کشوراست افزود: تا پایان برنامه پنجم توسعه کلیه مدارس کشور هوشمند سازی می شوند.



مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت آمورش و پرورش افزود:همه افرادی که دارای مقام در المپیادهای جهانی هستند در آموزش و پرورش این استعداد ها شکوفا شده است.



وی یا یبان اینکه آمورش و پرورش 12 هزار تحصیل کرده رشته آی سی تی در کشور دارد افزود: می توان طرح هوشمند سازی مدارس را یا همکاری دانش آموختگان اجرایی کرد.



نوری، هوشمند سازی مدارس را یکی از مهم ترین طرح های وزارت آمورش و پرورش عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح تحول در ساختار و توانمند سازی کارکنان و دانش آموزان صورت می گیرد.



وی از راه اندازی 60 هزار خط ارتباطی برای هوشمند سازی مدارس تا سال 91 خبر داد.



