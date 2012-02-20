بیکاری در بهبهان در حال افزایش است

فرهاد باذلی محبوب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کوتاهی در این خصوص از هیچ دستگاهی پذیرفته نمی شود از دستگاه های اجرایی، شرکتها و کارخانجات خواست تا از تمام ظرفیتها و بضاعت خود استفاده کنند.

وی از راه اندازی سامانه اداره کار برای اعلام نیاز نیروی کار توسط ادارات، ارگانها، کارخانجات و شرکتها خبر داد و افزود: این موضوع که کسی خارج از سیستم سامانه مذکور نیروی مورد نیاز خود را به کار گیرد از هیچ دستگاهی پذیرفته نیست و اگر هر اداره ای خارج از ضوابط نیرویی را استخدام کند تخلف محسوب و با آن برخورد خواهد شد.

فرماندار بهبهان با اشاره به اینکه چنانچه دستگاه ها خارج از سیستم بخواهند بدون معرفی نامه از اداره کار نیروی خود را تامین کنند جوابگوی مردم به ویژه خانواده های معظم شهدا برای اشتغال فرزندان شاهد نخواهیم بود، گفت: رفع معضل بیکاری عزم عمومی را می طلبد.



باذلی محبوب ریشه همه مشکلات و ناهنجاریهای اجتماعی را بیکاری دانست و اضافه کرد: شورای اشتغال و مدیران دستگاه ها باید تمام توان خود را برای بررسی راهکارها و ظرفیتها در راستای حل معضل بیکاری معطوف دارد.



وی از تدوین طرحهای اشتغالزا خبر داد و تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح ها شاهد توسعه اقتصادی و تولیدی شهرستان و در نهایت ایجاد فرصتهای شغلی جدید و رفع مشکل بیکاری باشیم.

