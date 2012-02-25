حضور پرشور مردم در انتخابات باعث ناکامی بدخواهان نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ایرانمنش صبح شنبه در جمع کارکنان این اداره گفت: حضور مردم در پای صندوق های رای توطئه ها و دسیسه های دشمنان را به ورطه نابودی کشانده و آنها را ناامید می کنند.

ایرانمنش با بیان اینکه استکبار جهانی همواره در طول انقلاب سعی داشته با صدمه زدن به نظام بوده اند اما خوشبختانه به یاری خدا و رهنمودهای رهبر انقلاب و پشتوانه مردم نتوانسته اند راه به جایی ببرند و ایران اسلامی هر روز با اقتدار بیشتر در مسیر پیشرفت گام بر می دارد.

وی انتخابات را زیباترین میراث انقلاب دانست و گفت: مردم با شرکت در انتخابات ضمن انجام وظیفه شرعی خود به دنیا ثابت می کنند که پیرو نظام و رهبری هستند.

این مسئول گفت: انتخابات بزرگترین عرصه برای تصمیم گیری ملت است و مردم با حضور در پای صندوق های رای در تصمیم گیری برای آینده کشور مشارکت می کنند.

وی مردم را اصلی ترین پشتوانه نظام دانست و افزود: این انقلاب با پشتیبانی و حمایت مردم به ثمر نشسته است.