فروش کالاهای اساسی با 35 درصد تخفیف

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله گودرزی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از آغاز فروش فوقالعاده در فروشگاه زنجیرهای شهروند خبرداد و گفت: در طرح استقبال از بهار، 8 هزار بارکد قلم کالا مشمول بهرهمندی از 35 درصد تخفیف میشوند که از امروز در تمامی فروشگاههای زیرمجموعه اعمال میشود.
مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای شهروند افزود: عمده کالاهای مشمول طرح استقبال از بهار، شامل مایحتاج مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال است که بیشتر کالاهای اساسی و ضروری شامل حبوبات، روغن، برنج، شکر، قند، خواربار، پوشاک، مواد پروتئینی و شویندهها را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: در این طرح تلاش شده تا مایحتاج مورد نیاز مردم از بهترین اقلام و با کیفیتترین برندها تامین شود، این درحالی است که با مباشران و واسطههایی که کالای بیکیفیت عرضه میکردند یا تلاش داشتند درصدی سود را از مبادی تولید تا فروشگاه نصیب خود کنند، لغو قرارداد شده است.
گودرزی گفت: همچنین در کنار فروش در محل فروشگاهها، فروش مجازی نیز راهاندازی شده است که به صورت تلفنی و اینترنتی کالاهای مورد نیاز ایام پایانی سال را در اختیار آنها قرار دهند. این درحالی است که در 6 ماهه اول اجرای این طرح که تا پایان خردادماه 91 ادامه دارد، کالاها به صورت رایگان به درب منازل مردم ارسال میشود.
وی اظهارداشت: سال گذشته از خردادماه، نهضت کاهش قیمت تمامشده در این فروشگاهها راهاندازی شده است و تلاش شده تا کالاهای مورد نیاز مردم با قیمتهای مناسب در اختیار آنها قرار گیرد.
به گفته گودرزی، فروش ویژه فروشگاههای زنجیرهای شهروند از امروز تا 15 فروردین ماه سال 91 ادامه خواهد داشت.
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