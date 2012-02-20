سید عبدالمجید کیانی محقق و پژوهشگر عرصه موسیقی و مدیر موسسه فرهنگی سرو ستاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارهای تحقیقاتی من درباره موسیقی و شعر چند سال طول میکشد و بعد از آن محتوای تحقیقاتم را به صورت یک کنسرت پژوهشی منتشر میکنم که حاصل آن، همیشه یک مقاله خواهد شد. کنسرتهای پژوهشی، با اجرای موسیقی و سخنرانی درباره موضوع مورد نظر همراه هستند. این تحقیقات در قالب مجموعه هنر موسیقی انجام میشود و نتایج بعد از برگزاری کنسرتها، به صورت کتاب الکترونیک منتشر میشوند.
وی افزود: تا به حال 10 کتاب الکترونیک در این زمینه توسط موسسه سرو ستاه منتشر شده است که «فردوسی و موسیقی» و کتاب دیگری درباره حبیب سماعی، به ترتیب یازدهمین و دوازدهمین کتابهای الکترونیک این مجموعه خواهند بود. چند ماه پیش کنسرت پژوهشی فردوسی و موسیقی را برگزار کردم که محتویات آن تا چندی دیگر در قالب E- Book منتشر میشود.
این محقق در ادامه گفت: نام سازهایی که در شاهنامه برده شده است مانند سازهای رزمی و بزمی، کلماتی که در شاهنامه بار موسیقایی دارند، نام گوشههای موسیقی که در شاهنامه برده شده است و برخی از ابیات که شاعرانگی دارند و یا حاوی پند و حکمتی هستند و برای اجرای موسیقی فوقالعاده هستند، در این E-Book ارائه خواهد شد. کتابهای مجموعه شناخت هنر موسیقی، همیشه همراه با یک سی دی صوتی و دیویدی تصویری کنسرت اجرا شده هستند.
کیانی ادامه داد: مطالب «فردوسی و موسیقی» را تا 2 هفته دیگر آماده عرضه میکنم و قصد دارم انتشار آن تا پایان امسال انجام شود اما انتشار کتاب الکترونیک حبیب سماعی به سال آینده موکول خواهد شد.
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