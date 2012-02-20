  1. هنر
  2. سایر
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۰

«فردوسی و موسیقی» به صورت E-Book منتشر می‌شود

«فردوسی و موسیقی» به صورت E-Book منتشر می‌شود

سید عبدالمجید کیانی از آماده‌سازی کتاب الکترونیک «فردوسی و موسیقی» برای انتشار خبر داد.

سید عبدالمجید کیانی محقق و پژوهشگر عرصه موسیقی و مدیر موسسه فرهنگی سرو ستاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کارهای تحقیقاتی من درباره موسیقی و شعر چند سال طول می‌کشد و بعد از آن محتوای تحقیقاتم را به صورت یک کنسرت پژوهشی منتشر می‌کنم که حاصل آن، همیشه یک مقاله خواهد شد. کنسرت‌های پژوهشی، با اجرای موسیقی و سخنرانی درباره موضوع مورد نظر همراه هستند. این تحقیقات در قالب مجموعه هنر موسیقی انجام می‌شود و نتایج بعد از برگزاری کنسرت‌ها، به صورت کتاب الکترونیک منتشر می‌شوند.

وی افزود: تا به حال 10 کتاب الکترونیک در این زمینه توسط موسسه سرو ستاه منتشر شده است که «فردوسی و موسیقی» و کتاب دیگری درباره حبیب سماعی، به ترتیب یازدهمین و دوازدهمین کتاب‌های الکترونیک این مجموعه خواهند بود. چند ماه پیش کنسرت پژوهشی فردوسی و موسیقی را برگزار کردم که محتویات آن تا چندی دیگر در قالب E- Book منتشر می‌شود.

این محقق در ادامه گفت: نام سازهایی که در شاهنامه برده شده است مانند سازهای رزمی و بزمی، کلماتی که در شاهنامه بار موسیقایی دارند، نام گوشه‌های موسیقی که در شاهنامه برده شده است و برخی از ابیات که شاعرانگی دارند و یا حاوی پند و حکمتی هستند و برای اجرای موسیقی فوق‌العاده هستند، در این E-Book ارائه خواهد شد. کتاب‌های مجموعه شناخت هنر موسیقی، همیشه همراه با یک سی دی صوتی و دی‌وی‌دی تصویری کنسرت اجرا شده هستند.

کیانی ادامه داد: مطالب «فردوسی و موسیقی‌» را تا 2 هفته دیگر آماده عرضه می‌کنم و قصد دارم انتشار آن تا پایان امسال انجام شود اما انتشار کتاب الکترونیک حبیب سماعی به سال آینده موکول خواهد شد.

کد مطلب 1538966

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه