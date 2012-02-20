کاهش آب ورودی شبکه دالکی به کمتر از 40 درصد نیاز آبی

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی ظهر دوشنبه در نشست بررسی طرح اجرایی سد دالکی اظهار داشت: خشکسالیهای پیاپی در سالهای اخیر و کاهش بارندگیها در حوزههای بالادستی در استان فارس سبب شده تا شاهد کاهش شدید حجم آب ورودی به شبکه دالکی باشیم.
وی ادامه داد: این کاهش به گونهای بوده که حجم ورودی آب به کمتر از 20 درصد در شبکه دالکی در فصل اوج نیاز آبی کاهش یافته و حجم آب ورودی این شبکه به کمتر از 40 درصد نیاز آبی کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر اضافه کرد: اجرای طرح سد دالکی میتواند نقش بسیار مهمی در توسعه بخشهای مخلف استان بوشهر داشته باشد و تصویب ردیف بودجه این پروژه گام مهم و اساسی در اجرای آن بود.
وی در معرفی اهداف اجرای این پروژه اظهار داشت: تثبیت اشتغال قریب به شش هزار کشاورز، کاهش نرخ بیکاری و تامین حقابه کشاورزی شبکه آبیاری دالکی، دهقائد، وحدتیه و حقابههای مجاور رودخانه دالکی در سطح 12 هزار و 750 هکتار اراضی از مهمترین اهداف این طرح است.
رجایی اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز برای این طرح 800 میلیارد ریال است و و حجم آب قابل تنظیم 434 میلیون متر مکعب را دارد که نقش بسزایی در بهبود وضعیت منابع آبی در استان بوشهر خواهد داشت.
وی افزود: به منظور افزایش کارایی و راندمان چنین طرحهایی، شرکت آب منطقهای بوشهر نسبت به مهندسی ارزش در سدهای باغان، دشت پلنگ و اکنون نیز سد دالکی اقدام کرده است.
نظر شما