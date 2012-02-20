به گزارش خبرنگار مهر، محمد همتیان دوشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان در فرمانداری سمنان با اشاره به برنامه ریزی، درایت و هوشیاری دستگاههای دولتی و پیش بینی لازم در ایام پایانی سال، افزود: تلاش برای ورود به مباحث اقتصادی و ایجاد نارضایتی در مردم از اهداف دشمن است.

وی ضمن ابراز نگرانی از افزایش قیمت بعضی اجناس از دستگاه های اجرایی و موثر در تنظیم بازار خواست تا در اسرع وقت پیگیر این موضوع شوند.

رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان با اشاره به اینکه مدیریت بازار توسط خود مردم صورت می پذیرد افزود: از مردم نیز انتظار داریم با نظارت‌های دقیق، قیمت کالاها و خدمات را رصد کرده و متخلفین را معرفی کنند.

همتیان به نقش رسانه‌ها در تنظیم بازار نیز اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها در مدیریت فضای روانی بازار نقش موثری دارند.

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان در پایان بر زمینه سازی جهت حضور و مشارکت حداکثری مردم در نهمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید و تصریح کرد: ناامن جلوه دادن انتخابات و همچنین القاء شبهه و تقلب در آن، شگرد دشمن برای رسیدن به اهداف خود در این برهه است.