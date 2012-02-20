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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

زاهدی:

ارتقای امنیت اخلاقی با رعایت حجاب و عفاف/ترویج حجاب برای قوام بشریت مهم است

ارتقای امنیت اخلاقی با رعایت حجاب و عفاف/ترویج حجاب برای قوام بشریت مهم است

مهدیشهر-خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهدیشهر ضمن تاکید بر اینکه ارتقای امنیت اخلاقی جامعه در پی رعایت حجاب و عفاف امکانپذیر است، گفت: حجاب عملی است که از طرف همه ادیان الهی ستایش شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلام رضا زاهدی دوشنبه در جلسه گفتمان دینی که با موضوع "حجاب و عفاف" در دبیرستان دخترانه صدیقه کبری(ص) مهدیشهر برگزار شد افزود: در دین مبین اسلام نگرشی خاص به مقوله حجاب شده و آن را از مهمترین واجبات قرار داده است.

وی تصریح کرد: خواهران مسلمان که خود را شیعه حضرت علی(ع) و فاطمه(س) می دانند باید به این اصل واجب صحه گذاشته و نگذارند تعارضی بر آن وارد شود.

زاهدی اظهار داشت: حجاب پرده و حیایی است برای خانم ها، زیرا ارزش وی زمانی مشخص می شود که دارای پوشش باشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهدیشهر با اشاره به اینکه، نگاه منحصر به فرد اسلام و قرآن، مسیر مطمئن حفظ حقوق و رعایت حریم اخلاقی و انسانی را به روشنی تبیین کرده است، افزود: به همین دلیل نیز امروزه جوامع انسانی به اهمیت موضوع حجاب و عفاف بیشتر از دوران گذشته توجه دارند و ترویج این امر به ارزشی مهم برای قوام بشریت تبدیل شده است.

کد مطلب 1538975

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