هزار کلاس درس در قم هوشمند سازی می شود

محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هزار کلاس درس هوشمند سازی می شود بیان کرد: هوشمندسازی کلاس ها در هر مدرسه 8کلاس را در بر می گیرد.



طرح هوشمند سازی مدارس شامل 120مدرسه می شود



وی با اشاره به اینکه این طرح شامل 120مدرسه می شود افزود: بخشی از مدارسی که این طرح در آن انجام می شود شامل مدارس تیزهوشان و شاهد است.



وی بیان کرد: هوشمند سازی کلاس ها به این صورت است که در هر کلاس یک لپ تاپ، یک deta و یک پرده قرار داده می شود.



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم گفت: کابل کشی و برنامه های اولیه هوشمند سازی توسط مدارس انجام می گیرد و سایر اقدامات را نیز آموزش و پرورش انجام می دهد.



وی ادامه داد: سعی بر این است که اجرای این طرح از نیمه دوم اسفند آغاز شود و تا خرداد ماه پایان یابد.



وی گفت: تعدادی از مدارس به صورت داوطلبانه اعتباری را برای اجرای این طرح فراهم کرده اند و یا اقدام به کابل کشی کرده اند.



امین جعفری ادامه داد: طرح هوشمند سازی شامل مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه می شود.



وی در پایان بیان کرد: پس از تقسیم بندی مدارس این طرح در هر یک از مقاطع تحصیلی حدود 30کلاس را در شامل می شود.



