ارجاع پرونده طارق الهاشمی و دامادش به دادگاه کیفری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی درباره طارق الهاشمی آورده است: هیئت قضایی ویژه تحقیق درباره پرونده طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق(متهم به دست داشتن در حوادث تروریستی) از ارجاع پرونده وی و دامادش به دادگاه کیفری برای محاکمه غیابی آنها خبر داد.

این پایگاه به نقل از هیئت مذکوراعلام کرد: پرونده طارق الهاشمی و دامادش را جهت محاکمه غیابی درباره سه جرمی که تحقیقات در خصوص آنها کامل شده به دادگاه کیفری ارجاع داده است.

پایگاه مذکور در ادامه ذکر کرد: "عبدالستار البیرقدار" سخنگوی رسمی هیئت عالی قضایی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود از دخالت محافظان طارق الهاشمی در150 عملیات تروریستی از جمله عملیاتهای بمبگذاری ، حمله به زائران، ترور افسران عالی رتبه و دیگر مسئولان خبر داده بود.

این پایگاه به نقل از هیئت قضایی ویژه تحقیق درباره طارق الهاشمی نقل کرد: محافظان الهاشمی در ترور قاضی "نجم طالبانی"، قاضی "حسن عزیز" دست داشته اند.

پایگاه مذکور در ادامه به نقل از "سعد اللامی" عضو هیئت تحقیق می افزاید: محافظان الهاشمی مسئول انفجار ساختمان هیئت شفافیت در منطقه "الکراده" و سوء قصد به "عمر هیجل" عضو جبهه التوافق بوده است.

شایان ذکر است که طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی تحت تعقیب قضایی است و به همین سبب به منطقه کردستان عراق فرار کرده و مسئولان این منطقه همچنان از اجرای درخواست دولت عراق برای تسلیم وی به دستگاه قضایی مرکزی طفره می روند.