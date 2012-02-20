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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

340 شعبه آرای مردم را طی انتخابات مجلس در ایرانشهر جمع آوری می کنند

340 شعبه آرای مردم را طی انتخابات مجلس در ایرانشهر جمع آوری می کنند

ایرانشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار ایرانشهر گفت: 340 شعبه اخذ رای با 137 شعبه ثابت و 203 شعبه سیار در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آرای مردم این شهرستان را جمع آوری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمدل بامری ظهر دوشنبه در جمع نمایندگان فرماندار و اعضای شعب مرکز حوزه انتخابیه ایرانشهر اظهار داشت: از این تعداد 144 شعبه در شهرستان ایرانشهر، 37 شعبه در شهرستان دلگان، 67 شعبه در شهرستان سرباز و 81 شعبه مربوط به بخش های بنت، فنوج، لاشار و آشار است.

وی گفت: مرکز حوزه انتخابیه ایرانشهر یکی از بزرگ ‌ترین حوزه ‌های انتخابیه در سطح کشور است که شامل شهرستان ایرانشهر، سرباز، دلگان، بنت، فنوج، لاشار و آشار است.

وی افزود: شش هزار نفر نیرو، کار برگزاری انتخابات را در این حوزه انتخابیه انجام خواهند داد.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: انتخابات به عنوان یک رکن مهم و اصل نظام است و همه ارکان نظام اعم از مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها با انتخابات و با رای مردم انتخاب می‌شوند و تک تک مردم در هر طبقه و مقام تنها با یک رای در تعیین ارکان نظام مشارکت دارند.

وی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی از مهمترین انتخاباتی است که اهمیت و شرایط آن بر همه مشخص است.

وی افزود: دستگاه‌ های تبلیغاتی دشمن تلاش گسترده‌ ای را آغاز کرده‌ اند تا انتخابات مجلس و حضور مردم را کم رنگ جلوه دهد اما مردم همواره ثابت کرده ‌اند که هر جا لازم باشد با حضور به هنگام در صحنه و حضور پر شور توطئه ‌های دشمن را نقش بر آب می کند.

بامری اظهار داشت: این انتخابات فرصتی بسیار مناسب است تا در مسیر ادای دین به خون شهیدان و امام شهیدان حرکت کنیم.

وی اجرای قانون، عدالت، مشارکت حداکثری در انتخابات و سلامت و رعایت اصل امانتداری از آرای مردم را وظیفه مجریان انتخابات دانست.

کد مطلب 1538980

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