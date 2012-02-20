340 شعبه آرای مردم را طی انتخابات مجلس در ایرانشهر جمع آوری می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمدل بامری ظهر دوشنبه در جمع نمایندگان فرماندار و اعضای شعب مرکز حوزه انتخابیه ایرانشهر اظهار داشت: از این تعداد 144 شعبه در شهرستان ایرانشهر، 37 شعبه در شهرستان دلگان، 67 شعبه در شهرستان سرباز و 81 شعبه مربوط به بخش های بنت، فنوج، لاشار و آشار است.

وی گفت: مرکز حوزه انتخابیه ایرانشهر یکی از بزرگ ‌ترین حوزه ‌های انتخابیه در سطح کشور است که شامل شهرستان ایرانشهر، سرباز، دلگان، بنت، فنوج، لاشار و آشار است.

وی افزود: شش هزار نفر نیرو، کار برگزاری انتخابات را در این حوزه انتخابیه انجام خواهند داد.

فرماندار ایرانشهر بیان داشت: انتخابات به عنوان یک رکن مهم و اصل نظام است و همه ارکان نظام اعم از مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و شوراها با انتخابات و با رای مردم انتخاب می‌شوند و تک تک مردم در هر طبقه و مقام تنها با یک رای در تعیین ارکان نظام مشارکت دارند.

وی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی از مهمترین انتخاباتی است که اهمیت و شرایط آن بر همه مشخص است.

وی افزود: دستگاه‌ های تبلیغاتی دشمن تلاش گسترده‌ ای را آغاز کرده‌ اند تا انتخابات مجلس و حضور مردم را کم رنگ جلوه دهد اما مردم همواره ثابت کرده ‌اند که هر جا لازم باشد با حضور به هنگام در صحنه و حضور پر شور توطئه ‌های دشمن را نقش بر آب می کند.

بامری اظهار داشت: این انتخابات فرصتی بسیار مناسب است تا در مسیر ادای دین به خون شهیدان و امام شهیدان حرکت کنیم.

وی اجرای قانون، عدالت، مشارکت حداکثری در انتخابات و سلامت و رعایت اصل امانتداری از آرای مردم را وظیفه مجریان انتخابات دانست.