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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۹

بازتاب گزارش مهر/

400 میلیون تومان برای تعمیر سیم کشی برق بازار کرمان اختصاص یافت

400 میلیون تومان برای تعمیر سیم کشی برق بازار کرمان اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی کرمان از اختصاص 400 میلیون تومان برای تعمیر سیم کشی برق بازار کرمان خبر داد.

فتح الله مویدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خطر وقوع آتش سوزی در مجموعه تاریخی بازار کرمان اظهار داشت: یکی از دلایلی که موجب وقوع آتش سوزی در این مجموعه می شود سیم کشی غیر اصولی مغازه ها است.

وی ادامه داد: همچنین انبارداری غیر اصولی می تواند موجب ایجاد آتش سوزی در بازار کرمان شود.

مویدی بیان داشت: گفته می شود که کسبه بازار باید انبارهای خود را به محل دیگری منتقل کنند اما این امکان وجود ندارد، چون بیشتر بازاریان یا خود مالک این انبارها هستند و یا آن را اجاره کرده اند.

وی گفت: در این شرایط به عقیده ما بهترین راهکار این است که سازمان آتش نشانی شیوه های صحیح انبارداری را به بازاریان آموزش دهد.

رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی کرمان از فروش کپسولهای اطفای حریق به صورت نیم بها به بازاریان کرمان نیز خبر داد و افزود: اما متاسفانه بازاریان از خرید این کپسولها استقبالی نمی کنند.

وی در ادامه، ضمن اشاره به تشکیل جلسه ای با حضور فرماندار و استاندار کرمان در خصوص رفع مشکل بازار و افزایش ضریب ایمنی در برابر آتش سوزی در این مکان، بیان داشت: دراین جلسه مقرر شد تا  برای اصلاح و تعمیر سیم کشی مجموعه بازار 400 میلیون تومان اختصاص یابد.

مویدی همچنین گفت: شرکت برق موظف شده است تا برق را تا پشت کنتور به مغازه داران بازار تحویل دهد اما به صورت نسبی به تعهدات خود عمل کرده است.
 

کد مطلب 1538983

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