کنگان با ظرفیتهای متعدد گردشگری آماده میزبانی از مسافران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، طاها دشتی مطلق ظهر دوشنبه در ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری بندر کنگان اظهار داشت: شهرستان کنگان دارای قابلیتهای بسیار زیادی در بخش گردشگری است که باید این قابلیتها تشریح و در اختیار هموطنان قرار گیرد.

وی با اشاره به 130 کیلومتر مرز آبی شهرستان کنگان با خلیج فارس، ادامه داد: این میزان مرز آبی اهمیت زیادی دارد و در این میان بندرسیراف سند زنده‌ای برای حاکمیت ایران اسلامی بر خلیج همیشه فارس است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان افزود: بنادر کنگان، سیراف، نخل تقی، عسلویه و دیگر شهرها و روستاهای شهرستان از ظرفیتهای متعددی در گردشگری طبیعی و صنعتی این شهرستان است.

وی پارس جنوبی را سند افتخاری برای شهرستان، استان و کشور دانست و افزود: در سالهای گذشته به بحث گردشگری صنعتی کمتر توجه شده که این نقیصه باید برطرف شود.

دشتی مطلق همچنین با اشاره به روز ملی خلیج فارس اظهار داشت: دستگاه‌های فرهنگی تاکنون در خور شان و جایگاه مهم خلیج همیشه فارس چندان ندرخشیده‌اند که این عیب نیز باید در سال جاری برطرف شود.

وی خواستار تشکیل ستاد ویژه روز ملی خلیج فارس ، گرهمایی با حضور نخبگان ملی و فراملی، گشت و مانور دریایی، بزرگداشت شهدای خلیج فارس و برگزاری بازی‌های بومی محلی شد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان کنگان اضافه کرد: نوروز فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر این توانمندی‌ها و جاذبه‌های بزرگ و کم نظیر است.