450 میلیارد تومان پروژه در بخش راه و مسکن در کردستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر دوشنبه در جلسه بررسی طرح های اجرایی در استان کردستان که با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در مجموع و با اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان پروژه در دو بخش راه و مسکن با حضور معاون اول رئیس جمهور امروز و فردا افتتاح می شود.

وی از کمک دولت برای اجرای پروژه های بخش راه، احداث بیمارستان و زیرساخت های مسکن مهر به استان کردستان خبر داد و گفت: با اختصاص اعتبارات دولتی و مشارکت بخش خصوصی برای تقویت این سه بخش مهم تلاش می کنیم و انتظار می رود که در این راستا مسئولان استان نیز پیگیری های لازم را انجام دهند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تسریع در ساخت و بهره برداری از بیمارستان های در دست ساخت در استان کردستان یادآور شد: با جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و اختصاص اعتبارات جهشی از محل های ملی زمینه برای ساخت و بهره برداری از پروژه های در دست اجرا فراهم می شود.

نیکزاد با اشاره به برنامه این وزارتخانه در راستای توسعه راه های ارتباطی استان کردستان افزود: طی چند سال اخیر اقدامات خوبی در این استان در حوزه راهسازی آغاز شده است که با تامین نیازهای اعتباری زمینه برای تسریع در این روند فراهم می شود.

جلسه بررسی طرح های در دست اجرای عمرانی، تولیدی و خدماتی استان کردستان ظهر دوشنبه با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصادی دولت در سنندج برگزار شد.