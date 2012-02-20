حضور حداکثری مردم در انتخابات محکمترین پاسخ به تهدیدهای دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نوروزی گفت: مردم چهارمحال و بختیاری به این موضوع واقف بوده و همواره حضور حماسی و پرشوری در صحنه های مختلف نظام داشته اند.

وی مشارکت بیش از ۷۰ درصدی مردم چهارمحال و بختیاری در انتخابات مختلف را مثبت ارزیابی و تأکید کرد: مردم این استان در انتخابات ۱۲ اسفند مانند سالهای گذشته حماسه دیگری می آفرینند و با حضور حداکثری و انتخاب فرد اصلح، نظام را در پیشبرد اهداف و برنامه ها کمک می کنند.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری بهره گیری از ظرفیتهای موجود در جامعه را ضروری دانست و افزود: استفاده از پتانسیل نخبگان، دانشگاهیان، ادارات و نهادهای انقلابی باید در راستای جذب حضور حداکثری رسالت خود را به خوبی انجام دهند.

نرخ رشد جمعیتی چهار محال و بختیاری 78 صدم درصد است

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری نرخ رشد جمعیتی استان چهار محال و بختیاری طبق نتایج سرشماری امسال در پنج سال گذشته را ۷۸ صدم درصد برآورد کرد.

عبدالله اسدپور گفت: جمعیت چهارمحال و بختیاری بر اساس آمار سرشماری سال ۸۵، بیش از ۸۵۷ هزار و ۹۰۰ نفر بوده که در سرشماری امسال به ۸۹۱ هزار و ۹۹۲ نفر افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: طبق آخرین آمار دریافتی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۰، جمعیت شهرستان شهرکرد ۳۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر بوده که 1.1 درصد نسبت به سرشماری سال ۸۵ رشد داشته است.

شهرستان کیار دارای56 هزار نفر جمعیت است

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: جمعیت شهرستان کیار ۵۶ هزار و ۸۴۷ نفر با نرخ رشد جمعیتی منفی ۸۱ صدم درصد، شهرستان کوهرنگ ۳۴ هزار و ۶۰۸ نفر با نرخ رشد جمعیتی منفی ۵۲ صدم درصد و جمعیت شهرستان اردل نیز با نرخ رشد منفی ۶۸ صدم درصد دارای ۵۲ هزار۶۴۲ نفر جمعیت بوده است.

عبدالله اسدپورتصریح کرد: شهرستان فارسان با ۹۴ هزار و ۹۵۳ نفر نرخ رشدی برابر ۸۶ صدم درصد و شهرستان بروجن با ۱۱۹هزار و ۵۵۸ نفر جمعیت، ۷۳ صدم درصد رشد نسبت به دوره پنج ساله قبل داشته است.

برگزاری انتخابات متعدد در کشور بزرگ ترین مصداق مردم سالاری دینی است

فرماندار شهرستان شهرکرد حضور حداکثری و مشارکت مردم در انتخابات را سبب خنثی شدن تهدیدها و هجمه های دشمنان دانست و گفت: برگزاری انتخابات متعدد در کشور بزرگ ترین مصداق مردم سالاری دینی و جمهوریت نظام به شمار می ‎رود.

مراد کاظمی گفت: زمانی تهدیدهای دشمن مؤثر واقع می ‏شوند که مردم در صحنه حضور نداشته باشند.

کاظمی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در هیچ شرایطی انتخابات به تعویق نیفتاده و حتی در طول هشت سال جنگ تحمیلی با آن شرایط خاص شاهد برگزاری انتخابات در زمان مقرر آن در کشور بوده ایم.

فرماندار شهرستان شهرکرد نقش مردم را در انتخاب فرد اصلح بسیار مهم بیان و تصریح کرد: برای داشتن مجلسی قوی و کارآمد مردم باید در انتخاب فرد اصلح وقت ویژه ای داشته باشند.

وی گفت: تجربه، داشتن اطلاعات کافی، تخصص، التزام به ارزش ها و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، ولایت مداری، شجاعت و انگیزه خدمت به مردم و به طور کلی کاردانی و تعهد از ویژگی ‎های فرد اصلح است.

چهار محال و بختیاری دارای657 شعبه اخذ رای است

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهارمحال و بختیاری در ۶۵۷ شعبه ثابت و سیار برگزار می شود.

مجتبی نوروزی گفت: برای هر شعبه اخذ رأی ۱۵ نیرو شامل چهار نفر اعضای هیئت نظارت، یک بازرس و بقیه عوامل اجرایی و انتظامی هستند.

نوروزی افزود: ۳۹ نامزد انتخاباتی چهارمحال و بختیاری از چهار حوزه انتخابیه برای تصاحب چهار کرسی مجلس رقابت می کنند.

رعایت بی طرفی از سوی مسئولان اجرایی در انتخابات ضروری است

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: رعایت بی طرفی از سوی مسئولان اجرایی، نظارتی و بازرسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ضروری است.

یزدان جلالی گفت: لازمه ی برگزاری انتخابات سالم، رعایت بی طرفی از سوی مسئولان اجرایی، نظارتی و بازرسی است.