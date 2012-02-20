مجمع عمومی انجمن کتابداری به 30 فروردین موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران که قرار بود 10 اسفند ماه در تهران برگزار شود به 30 فروردینماه سال آینده موکول شد.
امیررضا اصنافی، مسئول کمیته همایشهای انجمن با تایید این خبر گفت: به دلیل اینکه مراسم تجلیل از توران میرهادی در تاریخ 10 اسفندماه در تالار امیرالمومنین مرکز دایرةالمعارف اسلامی برگزار میشود و عده زیادی از کتابداران از جمله اعضای انجمن میخواهند در آن مراسم حضور داشته باشند تصمیم بر این شد که مجمع عمومی انجمن کتابداری و اطلاعرسانی را به وقت دیگری موکول کنیم.
به گفته وی در مراسم 30 فروردین 1390 در کنار مجمع عمومی، گزارش سال 90، گزارش مالی و خزانهداری نیز ارائه خواهد شد. مجمع عمومی در تالار 500 نفره کتابخانه ملی برگزار خواهد شد.
از برنامههای ویژه این مراسم، تجلیل از شاخههای استانی انجمن که در سال 90 بیشترین فعالیت را داشتهاند و همچنین افرادی است که با انجمن چه کتابداران و چه فعالان رسانهای بیشترین همکاری را داشتهاند.
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