250 دستگاه اتوبوس بین شهری مسافران نوروزی در زنجان را جابجا می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمتی افزود: همچنین پیش فروش اینترنتی بلیط نوروزی اتوبوسهای بین شهری نیز از 23 بهمن ماه آغاز شده و تا پایان طرح ویژه نوروزی ادامه دارد.

وی اظهار داشت: با هماهنگی مدیران پایانه های مسافربری، 38 شرکت حمل و نقل و انجمن های صنفی حمل و نقل طرح ویژه نوروزی اجرا می شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های زنجان، به افزایش 20 درصدی نرخ بلیط اتوبوس های بین شهری در سفرهای نوروزی اشاره کرد و گفت: پس از پایان اجرای این طرح قیمت بلیط ها به روال قبلی بازمی گردد.

رحمتی، نظارت تیم های بازرسی بر چگونگی فعالیت شرکت های حمل و نقل و پایانه های مسافربری را از اقدامات این سازمان عنوان کرد و افزود: کشیک های ویژه شرکت های حمل و نقل نیز در ایام تعطیلات موظف به ارائه خدمات به مردم هستند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های زنجان، توزیع فرم های نظرسنجی همزمان با اجرای طرح ویژه نوروزی را یادآور شد و افزود: فرم های نظرسنجی با هدف آگاهی و شناخت از خدمات ارائه شده به جامعه هدف انجام می گیرد.

رحمتی، مدت زمان رسیدگی به شکایات در طرح نوروزی را حداکثر یک هفته اعلام کرد و گفت: شکایت مردم به شیوه های مختلفی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی گفت: ابزارهای ارتباطی مانند تلفن، پیامگیر شبانه روزی و روابط عمومی به شماره 4262369، صندوق های انتقادات، پشنهادات، طرح نظرسنجی پست جواب قبول و سامانه پیامگیر به شماره 3000143 و 30009900011 برای دریافت نظرات و پیشنهادات احتمالی مسافران پیش بینی شده است.

طی 10 ماهه سال‌جاری، 87 درصد کیف‌قاپی‌ها کشف شده است

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان با اشاره به دستگیری سه سارق کیف‌قاپ، گفت: با تلاش مأموران پلیس در استان زنجان طی 10 ماهه سال‌جاری، 87 درصد کیف‌قاپی‌ها کشف شده است.

سرهنگ مصطفی طلوعی با توجه به فرارسیدن پایان سال و افزایش تردد شهروندان در اماکن عمومی به شهروندان توصیه کرد: هشدارهای پلیس را جدی بگیرند.



وی تصریح کرد: در پی وقوع چند مورد کیف‌قاپی بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با تلاش صورت گرفته، سه سارق کیف‌قاپ شناسایی و دستگیر شدند که این متهمان به 6 فقره سرقت و کیف‌قاپی اعتراف کردند.



رئیس پلیس آگاهی فرماندهی نیروی انتظامی استان زنجان جهت پیشگیری از سرقت و کیف‌قاپی در ایام پایانی سال به شهروندان توصیه کرد: هنگام دریافت پول از بانک، حرکات اطرافیان خود را در داخل و خارج بانک زیر نظر قرار دهند. حتی‌الامکان به جای دریافت پول نقد از چک‌های تضمینی رمزدار و مسافرتی استفاده کنند. چنانچه ناگزیر برای عبور از پیاده‌رو هستید به خصوص به هنگام طی کردن عرض خیابان، کیف خود را محکم گرفته و مواظب موتورسواران و یا سایر وسایط نقلیه که از کنار شما عبور می‌کنند، باشید.



سرهنگ طلوعی ادامه داد: برای حمل پول نقد حتماً از اتومبیل استفاده و مسافتی را که مجبور هستید پیاده طی کنید، از داخل پیاده‌رو حرکت و کیف خود را به سمت خیابان در دست نگیرید. سارقان کیف‌قاپ معمولاً در اطراف بانک‌ها، دفترخانه‌ها، بنگاه‌ها و مراکز خرید عمده در نقاط خلوت کمین می‌کنند، بنابراین در هنگام همراه داشتن پول در این مکان‌ها بیشتر مراقب باشید. همچنین هنگام باز کردن درب اتومبیل یا صندوق عقب و تماس تلفنی از گذاشتن کیف روی زمین خودداری کنید.



وی یادآور شد: در صورت وقوع سرقت با حفظ خونسردی ضمن اطلاع آنی مراتب به پلیس 110، مشخصات کاملی از مکان، موارد به سرقت رفته و مشخصات ظاهری فرد یا افراد مظنون را گزارش دهید و مواظب بقیه اموال یا اشیاء همراه خود باشید و آنها را در جایی رها نکرده تا مورد سرقت مجدد قرار نگیرید.