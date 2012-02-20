سرمایه گذاری مشترک چینی ها در قزوین اقتصادی و سودآور است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شانگهای، روز دوشنبه، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین به همراه تعدادی از بازرگانان استان با معاون مدیرکل دفتر هماهنگی توسعه شرکت های کوچک و متوسط شانگهای دیدار و گفتگو کردند.

علیرضا کشاورز در این نشست اظهارداشت: استان قزوین به دلیل نزدیکی به پایتخت ایرانٰ قابلیت های صنعتی و کشاورزی، سومین استان صنعتی ایران است و با دسترسی به بازار بزرگ مصرف قابلیت های زیادی برای سرمایه گذاران خارجی دارد.

وی افزود: در استان قزوین به ماشین آلات تولیدی نیازمندیم و در صورت استقبال تولیدکنندگان آماده مذاکره برای انتقال تکنولوژی آن هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین یادآورشد: در صورت وجود سرمایه گذار علاقمند به حضور در استان قزوین حمایت های لازم و تسهیلات مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی را در قزوین فراهم خواهیم کرد.

وی خواستار معرفی سرمایه گذاران توانمند برای سرمایه گذاری مشترک در استان قزوین شد و بیان کرد: در بخش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، صنایع جانبی آماده سرمایه گذاری مشترک هستیم.

کشاورز همچنین برای انتقال تجربیات کشور چین در نوسازی واحدهای قدیمی صنعتی و تولیدی به تجار شد.

در این جلسه هدایایی به رسم یادبود از سوی رئیس اتاق بازرگی قزوین به ژانگ لی مین اهداء شد.

در این نشست حسین موحدی کارشناس بازرگانی سرکنسول گری ایران در شانگهای، ناصحی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، معصوم زاده عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قزوین هم حضور داشتند.