  1. استانها
  2. مازندران
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۰

طالبی خبر داد:

راه اندازی ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در مازندران

راه اندازی ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم انتخاباتی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین طالبی ظهر دوشنبه در اجلاس ماهیانه روسای دادگستریها و دادستانهای مازندران، به نهمین دوره انتخابات مجلس اشاره کرد و افزود: همه باید در برگزاری انتخابات پر شور و سالم احساس مسئولیت کنیم.

طالبی با اشاره به اینکه این اولین انتخابات بعد از جریان فتنه 88 است اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا انتخابات به نحو شایسته با مشارکت حداکثری و در یک بستر آرام به معنی واقعی کلمه در استان برگزار شود.

وی بیان داشت: در حقیقت نیکی ها و ارزشها در ارتباط باحضرت حق و ایمان به خداوند در انسان متجلی می شود و چنانچه اگر ایمان به خدا به معنای واقع کلمه باشد ایمان به نبوت ، معاد و روز قیامت نیز وجود خواهد داشت.

طالبی اظهارداشت: انسان با اعتقاد به خداوند و این باور که یک نیروی آگاه و قادر بر اعمال و رفتار ما نظارت دارد، تمام حرکات و تصمیم های خود را در امور فردی و اجتماعی بر اساس خواسته های حق قرار می دهد و به سوی خوبیها و سعادت حرکت می کند.

وی به فضیلت نیکوی منفعت رساندن به برادران دینی به عنوان یکی از بالاترین خصلتها اشاره کرد و افزود: انسان باید از طریق ارتباط با خداوند و توکل به طور قاطع و تاثیر گذار در راه حق گام بر دارد تا برای همنوعان و آحاد جامعه منفعت داشته باشد و به واسطه آن ضمن جلب اعتماد مردم هرگونه یاس و ناامیدی را از جامعه دور کند.

طالبی، مسئولیت قضات را در نظام اسلامی بسیار سنگین توصیف کرد و گفت: احقاق حق و داوری براساس عدالت کار آسانی نیست.

رئیس کل دادگستری مازندران، رسیدگی به پرونده ها بدون تسامح و توجه و دقت کافی در رسیدگی به پرونده ها را در رفع اطاله دادرسی بسیار مهم دانست.

کد مطلب 1538999

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه