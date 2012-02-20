"ستایش" رتبه اول نامگذاری نوزادان دختر در چهار محال و بختیاری است

عبدالرسول غزالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخاب نام نیکو برای فرزندان از ارزش بالایی برخوردار است و وظیفه یک پدر و مادر مسلمان انتخاب بهترین نام برای فرزندان خود است.

وی تصریح کرد: نام و نام گزینی افراد می تواند در شخصیت و هویت ملی فرد تاثیر گذار باشد.

مدیر کل ثبت احوال چهار محال و بختیاری ادامه داد: بیشترین نام دختران در این استان ستایش، فاطمه، زهرا، هستی، زینب، مریم ، مینا، نرگس، نازنین زهرا، فاطمه زهرا به ترتیب بیشترین نام هایی بوده که در سال جاری برای نوزادن دختر در این استان انتخاب شده است.

وی یادآورشد: امیر علی، ابوالفضل، علی، امیر محمد، حسین، محمد رضا، مهدی، امیر حسین، محمد طاها به ترتیب بیشترین اسامی بوده که برای نوزادان پسر در این استان در سال جاری انتخاب شده است.