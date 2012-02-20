میانگین اشتغالزایی در استان تهران 58.4 درصد/ کمترین اشتغالزایی در ری، ورامین و تهران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش همدانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه و اشتغال شهرستان فیروزکوه افزود: شهرستان فیروزکوه در زمینه ایجاد اشتغال 10 درصد از میانگین استان تهران بالاتر است.
وی گفت: سامانه ای به منظور ثبت نام افراد برای دریافت مشاغل خانگی در نظر گرفته شده و به گونه ای است که یک فرد در دو دستگاه نمی تواند ثبت نام کند.
کمترین آمار اشتغالزایی در ری، ورامین و تهران
این مسئول ادامه داد: شهرستانهای ری، ورامین و تهران کمترین آمار اشتغالزایی را در استان تهران ثبت کرده اند.
وی یادآور شد: ادارات و بانکها با توجه به حجم بالای کار خود در زمینه مشاغل خانگی نتوانستند پرونده های دیگر را به خوبی رسیدگی و اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.
این مسئول افزود: با توجه به راه اندازی بانک اطلاعاتی مشاغل خانگی، رؤسای بانکها قبل از پرداخت تسهیلات باید برای تعیین وقت بازرسی پیگیریهای لازم را از طریق این سامانه انجام و افراد را برای تعیین وقت بازرسی به اداره اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزکوه معرفی کنند.
وی عنوان کرد: تمام بانکها به جز پست بانک با ما همکاری دارند و اعتبارات به آنها ابلاغ و پرونده هایی در حوزه مشاغل خانگی به آنها معرفی شده است.
همدانی با بیان اینکه برای پرونده های جهادکشاورزی، پروندههای پشتیبان در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: برای هر پرونده پشتیبان پنج زیرمجموعه برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شد.
مشاغل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه به ثبت استانی رسید
وی اظهار داشت: تعداد 194 شغلی که برای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه ثبت شده به ثبت استانی رسیده است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزکوه افزود: اعتبار پرونده های ادارات بازرگانی، بهزیستی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سوی دستگاههای اجرایی استانی و ادارات کل ابلاغ و تأمین شده است.
وی گفت: اداراتی که نسبت به ثبت اطلاعات خود در سایت رصد اقدام نکرده اند، باید عقب ماندگیهای خود را جبران و آمار خود را به موقع ثبت کنند.
این مسئول افزود: مهلت زمانی بانکها برای پرداخت تسهیلات تا نیمه اسفندماه در نظر گرفته شده و در غیر این صورت به بازه زمانی سال 91 محول می شود.
وی یادآور شد: ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره)، جهادکشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 100 درصد از تعهدات خود را محقق کرده اند.
همدانی ادامه داد: برخی از دستگاههای اجرایی نسبت به تعهدات خود ضعیف عمل کرده اند که باید رقم مدنظر را محقق کنند و به ثبت برسانند.
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