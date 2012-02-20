میانگین اشتغالزایی در استان تهران 58.4 درصد/ کمترین اشتغالزایی در ری، ورامین و تهران

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش همدانی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه و اشتغال شهرستان فیروزکوه افزود: شهرستان فیروزکوه در زمینه ایجاد اشتغال 10 درصد از میانگین استان تهران بالاتر است.

وی گفت: سامانه‏ ای به منظور ثبت ‏نام افراد برای دریافت مشاغل خانگی در نظر گرفته شده و به گونه‏ ای است که یک فرد در دو دستگاه نمی تواند ثبت‏ نام کند.

کمترین آمار اشتغالزایی در ری، ورامین و تهران

این مسئول ادامه داد: شهرستا‏نهای ری، ورامین و تهران کمترین آمار اشتغالزایی را در استان تهران ثبت کرده‏ اند.

وی یادآور شد: ادارات و بانکها با توجه به حجم بالای کار خود در زمینه مشاغل خانگی نتوانستند پرونده‏ های دیگر را به خوبی رسیدگی و اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.

این مسئول افزود: با توجه به راه ‏اندازی بانک اطلاعاتی مشاغل خانگی، رؤسای بانکها قبل از پرداخت تسهیلات باید برای تعیین وقت بازرسی پیگیریهای لازم را از طریق این سامانه انجام و افراد را برای تعیین وقت بازرسی به اداره اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزکوه معرفی کنند.

وی عنوان کرد: تمام بانکها به جز پست بانک با ما همکاری دارند و اعتبارات به آنها ابلاغ و پرونده‏ هایی در حوزه مشاغل خانگی به آنها معرفی شده است.

همدانی با بیان اینکه برای پرونده‏ های جهادکشاورزی، پرونده‏های پشتیبان در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: برای هر پرونده پشتیبان پنج زیرمجموعه برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته شد.

مشاغل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فیروزکوه به ثبت استانی رسید

وی اظهار داشت: تعداد 194 شغلی که برای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فیروزکوه ثبت شده به ثبت استانی رسیده است.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزکوه افزود: اعتبار پرونده‏ های ادارات بازرگانی، بهزیستی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از سوی دستگاههای اجرایی استانی و ادارات کل ابلاغ و تأمین شده است.

وی گفت: اداراتی که نسبت به ثبت اطلاعات خود در سایت رصد اقدام نکرده‏ اند، باید عقب ماندگیهای خود را جبران و آمار خود را به موقع ثبت کنند.

این مسئول افزود: مهلت زمانی بانکها برای پرداخت تسهیلات تا نیمه اسفندماه در نظر گرفته شده و در غیر این صورت به بازه زمانی سال 91 محول می شود.

وی یادآور شد: ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره)، جهادکشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 100 درصد از تعهدات خود را محقق کرده‏ اند.

همدانی ادامه داد: برخی از دستگاههای اجرایی نسبت به تعهدات خود ضعیف عمل کرده ‏اند که باید رقم مدنظر را محقق کنند و به ثبت برسانند.