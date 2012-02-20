دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ای تاثیری بر رای مردم ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری، ظهر دوشنبه در گردهمایی آموزشی، توجیهی کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کاندیداهایی که با سخنرانی در مناطق حاشیه نشین تنش ایجاد می کنند مراقب باشند، زیرا گفتن اینکه استان دارای 900 هزار حاشیه نشین است نمی تواند معنایی جز ایجاد تشویش داشته باشد.

وی افزود: اینکه کاندیدایی خودش را به عنوان حاشیه نشین و مستضعف معرفی کند دیگر نمی تواند در رای آوردن به او کمک کند زیرا مردم هوشیار هستند.

وی سپس با بیان اینکه انتخابات دارای 4 رکن است که بدون وجود این ارکان امکان برگزاری انتخابات وجود نخواهد داشت، عنوان کرد: وجود کاندیداها، گروه جریان های فکری که خواسته های مردم را شکل می دهند، مجریان انتخاباتی و مردم از ارکان انتخابات هستند.

کاندیدایی که به هر قیمت می خواهد وارد مجلس شود دلسوز مردم نیست، چرا که فقط برای کسب قدرت تلاش می کند.

وی سپس با اشاره به کاندیداهایی که در آستانه انتخابات در نقش خیر ظاهر شده اند، تصریح کرد: این کاندیداها از کجا میلیون ها تومان پول را در جامعه توزیع می کنند، اگر این مبالغ از بیت المال است که وای به حال همه ما و اگر از جیب خود می پردازند باید بدانند که اینها همه توسط مردم در آینده مطالبه می شود.

وی افزود: استفاده از نماد و راه انداختن کاروان های انتخاباتی در این استان ممنوع است و با کسانی که در این راستا اقدامی انجام دهند برخورد جدی خواهد شد.

اهدف دشمنان کاهش حضورمردم در انتخابات است

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی بیان کرد: تبدیل انتخابات به چالش امنیتی و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی در برابر کشورهای خاورمیانه از اهداف دشمنان برای کاهش حضور مردم در انتخابات است

وی با اشاره به استراتژی های دشمن برای ایجاد فتنه در انتخابات نیز بیان کرد: مشارکت دادن افراد بی دین در انتخابات برای تسخیر مجلس، حاشیه سازی و داخل کردن افراد بی اعتقاد به اسلام و نظام که بتوانند از داخل ضرباتی را به انقلاب وارد کنند از جمله اهداف و استراتژی های سران فتنه است.

دشمنان به دنبال تحریم منفعل و فعال انتخابات هستند

وی با بیان اینکه ایجاد گفتمان فتنه از اهداف دشمنان برای کاهش حضور مردم درانتخاباتاست، تاکید کرد:تحریم منفعل و فعال انتخابات، ادعای تقلب در انتخابات، ایجاد آشوب آفرینی و بحران در نظام و ناموفق جلوه دادن نظام مردم سالاری دینی در نظر مردم از دیگر اهداف دشمن برای ایجاد فتنه در انتخابات است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به این مطلب که انتخابات گفتمان پنجم عدالت و پیشرفت انقلاب اسلامی را ایجاد می کند، بیان کرد: نمایندگان مجلس در راستای حفظ شان نظام و مجلس بکوشند و از تخریب دیگر نمایندگان بپرهیزند.

انتخابات تجلی قدرت نرم انقلاب اسلامی است

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر مبنای مشروعیت و حاکمیت از سوی خداوند و نظام مردم سالاری دینی شکل گرفته اظهار کرد: این انقلاب با اتکا به پشتوانه مردمی تاکنون پیش رفته و می توان به جرات گفت که آحاد جامعه در تعین سرنوشت خویش از طریق انتخابات سهیم هستند.

وی با اشاره به این مطلب که انتخابات تجلی حضور مردم سالاری دینی در نظام اسلامی است افزود: کشورهای خاورمیانه با الگو گرفتن از انتخابات پرشور و نظام مردم سالاری دینی از خواب غفلت بیدار شده اند و به حرکت ها آزادی خواهی با رویکرد اسلامی روی آورده اند.

غفاری با تاکید بر اینکه انتخابات تجلی قدرت نرم انقلاب اسلامی است، افزود: مبنای قدرت انقلاب اسلامی حضور و مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی بوده و این نیروی مردمی جزء منابع ارزشمند و غیر قابل انکار کشور است.

وی با بیان این مطلب که انتخابات کم هزینه ترین، سهل ترین و قابل شمارش ترین نوع مشارکت سیاسی مردم است ادامه داد: آحاد مختلف جامعه همان گونه که در روز 22 بهمن ماه و حماسه 9 دی با حضور گسترده خود نقش آفرینی کردند در روز 12 اسفندماه نیز با مشارکت حداکثری خود مشت محکمی بر دهان مستکبران خواهند زد.

وی سپس با بیان اینکه بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده دشمن 3 استراتژی و هدف را برای کاهش حضور مردم در پای صندوق های رای به کار خواهد گرفت، اظهار کرد: مهم ترین این استراتژی و هدف دشمن تلاش برای کاهش مشارکت مردم در پای صندوق های رای است که البته این امر مسئله تازه ای نیست.

وی تاکید کرد: در تمام 30 سال گذشته دشمن برای حضور کم رنگ مردم در پای صندوق های رای تلاش کرده اما امروز به دلیل بیداری اسلامی و حماسه 9 دی ماه دشمن حساسیت بیشتری نسبت به حضور مردم در انتخابات دارد.

غفاری ادامه داد: حتی یکی از اشخاص معاند با نظام اسلامی چندی پیش برای اینکه مردم را از شرکت در انتخابات منصرف کند گفته بود، اگر مردم در صحنه انتخابات مشارکت داشته باشند دشمن به کشور حمله خواهد کرد.