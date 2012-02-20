نمایشگاه هوشمندسازی مدارس مازندران برپا شد

به گزارش خبرنگار، نخستین نمایشگاه هوشمندسازی مدارس مازندران ظهر دوشنبه با حضور مدیرکل فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش کشور، مدیرکل آموزش و پرورش استان و نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور افتتاح شد.

در این نمایشگاه، 30 غرفه تجهیزات رایانه ای هوشمندسازی مدارس در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در این نمایشگاه تعداد 10 غرفه بخش خصوصی و 20 مدرسه در زمینه هوشمندسازی فعالیت می کنند.

نمایشگاه هوشمندسازی مدارس مازندران تا چهارم اسفند از ساعت 9 صبح تا 19 شب در مجتمع ارشاد ساری برای بازدیدکنندگان مهیا است.

