اجرای50پروژه خوابگاه دانشجویی/ خستگی دور از شأن مدیران دانشگاهی است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدعباس حسنی روز دوشنبه در اجلاس معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی افزود: تناقضاتی که در بودجه و برنامه های سیاستگذاران در پروژه های خوابگاهی وجود دارد ریشه در مسائلی دارد که در اختیار وزارت بهداشت نیست.

وی با اشاره به دو برابر شدن بودجه فرهنگی دانشجویی در دانشگاههای علوم پزشکی گفت: از سال 87 بودجه این حوزه دو برابر شد اما مشکلات نیز به اندازه 2 برابر گذشته حل نشده است.

وی با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه ها و اثرات آن در حوزه رفاهی و دانشجویی گفت: همین که معاونان دانشجویی و فرهنگی سال آرامی را در حوزه رفاهی طی کردند نشان می دهد که کارهای بسیاری در این حوزه انجام شده است. سهم وزارت بهداشت از قانون هدفمندی یارانه ها 3 هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ کمتر از 10 درصد آن حدود 290 میلیارد تومان به وزارت بهداشت اختصاص یافته است.

معاون وزیر بهداشت افزود: بودجه در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 34 درصد رشد داشته اما در سال 91 نسبت به سال 90، رشد زیادی نداشته است. البته کسری های بودجه قابل انکار نیست.

وی گفت: دانشگاه محلی برای انسان سازی است وگرنه پزشک، کاردان و کارشناسی که در مسیر حق گام برندارد منجر به عذاب می شود. ما باید ببینیم که واقعاً جایگاه معاونان دانشجویی و فرهنگی کجا است. آدم های کوچک را برای کارهای فرهنگی انتخاب نکنیم زیرا مسائل فرهنگی نیازمند نیروی انسانی ویژه است.

حسنی درباره انتقاد معاونان دانشجویی و فرهنگی درباره چارت تشکیلاتی دانشگاهها گفت: تشکیلات یک موضوع صوری است، در حالی که مسائل فرهنگی در دانشگاه اهمیت ویژه ای دارد اما متاسفانه موضوعاتی مانند ایاب و ذهاب و خوابگاه آنقدر زیاد هستند که مسائل فرهنگی فراموش می شوند.

معاون توسعه وزارت بهداشت تاکید کرد: هر گونه ضعف، خستگی و بریدن دور از شأن مدیران دانشگاههای علوم پزشکی است. تشکیلات خیلی اهمیت ندارد ما در زمان جنگ هم بدون تشکیلات کار کرده ایم. باید بدانیم که بسیاری از کارهایی که انجام نمی گیرد بواسطه عدم تشکیلات نیست باید نیروی انسانی ویژه این موضوع داشته باشیم.