اجرای طرح نظارتی بر اصناف آغاز شد/دریافت بیش از دو هزار گزارش مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تمهیدات لازم در رابطه با تامین مایحتاج ضروری مردم در ایام پایانی سال اتخاذ شده است.

مهدی یحیایی با اشاره به آغاز اجرای طرح نظارتی از اسفند ماه اجرای طرح را شامل دو مرحله مقدماتی و اطلاع رسانی دانست و گفت: از اول تا دهم اسفند بازرسان در مقاطع صبح و بعد از ظهر از واحدهای صنفی بازدید و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به تعزیرات حکومتی گزارش می کنند.

وی گفت: در مرحله دوم از دهم تا پانزدهم فروردین سال آتی طرح اصلی و گسترده نظارتی در دو بعد نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات اجرا می شود.

آغاز به کار نمایشگاه بهاره با ظرفیت 140 غرفه



معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از آغاز به کار نمایشگاه بهاره سالجاری با ظرفیت 140 غرفه از پانزدهم اسفند در سطح استان خبر داد و تصریح کرد: اولویت کالاهای قابل ارائه در نمایشگاه شامل کیف، کفش، مواد پروتئینی، آجیل و خشکبار، پوشاک و میوه است که قبل از ارائه از لحاظ کیفیت و قیمت مورد بررسی قرار می گیرد.

مهدی یحیایی با اشاره به ذخیره سازی میوه در ایام پایانی سال تصریح کرد: در این رابطه 200 تن سیب و 170 تن پرتغال در انبارها و سردخانه ها ذخیره سازی شده و هیچ گونه نگرانی از افزایش قیمت و کمبود میوه برای ایام عید نداریم.

انجام 110 هزار مورد بازرسی اصناف در سالجاری



سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از انجام 110 هزار بازرسی در سالجاری از واحدهای صنفی، توزیعی و تولیدی در استان سمنان خبر داد و گفت: از مجموع این تعداد بازرسی 18 هزار و 995 مورد توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و مابقی از سوی بازرسان مجامع امور صنفی انجام شده است.

منصوری با اشاره به دریافت دو هزار و 815 گزارش مردمی از طریق سامانه 124، اظهار داشت: در نتیجه بازرسی های انجام شده از این گزارشات یک هزار و 379 مورد تخلف شناسایی شد.

درآمد 90 میلیارد ریالی کمیته امداد امام (ره) استان سمنان در سالجاری



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان از درآمد 90 میلیارد ریال این نهاد در سالجاری خبر داد و گفت: این درآمد شامل صدقات، زکات، طرح های اکرام ایتام، احسان زائر، احسان دانش آموز و ... بوده است این رقم در سال گذشته 73 میلیارد ریال بود.

نجفعلی انتظاری گفت: در 9 ماهه امسال مبلغ 14 میلیارد ریال نیز در استان سمنان زکات جمع آموری شده است.

ایجاد بیش از دو هزار شغل در استان سمنان



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان با اشاره به تلاش این نهاد برای مهارت آموزی، اشتغالزایی و کارآفرینی برای افراد تحت پوشش، اظهار داشت: امسال دو هزار و 118 شغل برای افراد تحت پوشش در استان سمنان ایجاد شغل شده است.

وی با اشاره به خیر بودن مردم استان سمنان، تاکید کرد: با وجود دو هزار یتیم در این استان 9 هزار و 200 حامی کمک به یتیمان بر عهده گرفته اند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با اشاره به خیرات مردم در زمینه های مختلف، افزود: تعداد دو هزار و 855 اصله درخت نیز در قالب طرح شجره طیبه با نیت خیر افراد برای رفع امور نیازمندان اهدا شده است.

اعزام یک گروه متخصص سمنانی برای بازسازی عتبات به عراق



مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان با اشاره به اینکه در آستانه سالروز تخریب حرمین عسگرین (ع) در سامرا یک گروه نیروی متخصص از سمنان به عراق اعزام شد، گفت: این گروه که از تخصصهای مختلف برخوردارند در مدت اقامت در عراق حرمین شریفین در عتبات عالیات را مورد بازسازی قرار می دهند.

علی اکبر انصاری افزود: نیروهای اعزامی بیش از 40 روز در عراق اقامت و در این امر خداپسندانه مشارکت می کنند.