لیست کانون دانشگاهیان در اصفهان نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هرسیج ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این کانون دارای سابقه‌ای چندین ساله است، افزود: کانون دانشگاهیان ایران اسلامی یک وزنه ملی است که در سطح استان اصفهان نیز تا کنون اقدامات قابل توجهی را به انجام رسانده و فعالیتهای این کانون مسئله‌ای جدید نیست.

وی در ادامه سخنان خود حضور حداکثر مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را امری ضروی خواند و تصریح کرد: اکنون بر اساس وظیفه‌ای که بر عهده داریم به دنبال دعوت و حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس نهم هستیم.

هرسیج با اشاره به اینکه برای انتخاب بهترین گزینه در لیست کانون دانشگاهیان از ماه‌ها پیش جلسات متعددی برگزار شد، یادآورشد: از میان گزینه‌های متعددی که پیش روی ما بود در خصوص انتخاب لیست شهر اصفهان به جمع بندی رسیده‌ایم.

مسئول کانون دانشگاهیان ایران اسلامی لیست مورد نظر کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در اصفهان را دکتر عباس مقتدایی، حجه الاسلام احمد سالک، علی کاظمی، سید مجتبی خیام نکویی و غلام رضا قربانی اعلام کرد.

هرسیج در ادامه سخنان خود تصریح کرد: این کانون ضمن احترام به دیگر نمایندگان در نهایت در خصوص لیست اصفهان به جمع بندی فوق رسید و در خصوص سایر حوزه‌های انتخابی استان اصفهان نیز در حال بررسی هستیم.

مسئول کانون دانشگاهیان استان اصفهان دکتر رضا علی نوروزی را کاندیدای مورد نظر کانون در شهرستان شاهین شهر اعلام کرد و گفت: سید ناصر موسوی نیز کاندیدای مورد نظر کانون دانشگاهیان در شهرستان فلاورجان است.