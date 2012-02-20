  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

ناظم شیرازی:

متخصصان خراسان رضوی به روش جدید تشخیص تب برفکی دست یافتند

متخصصان خراسان رضوی به روش جدید تشخیص تب برفکی دست یافتند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس آزمایشگاه مرکز کنترل کیفی مواد غذایی خراسان رضوی گفت: متخصصان آزمایشگاه کنترل کیفی این استان به روش جدیدی در تشخیص تب برفکی در سطح جهان دست یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ناظم شیرازی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری پیرامون رونمایی از روش تشخیص تب برفکی اظهار داشت: روش تشخیص تب برفکی از سال 2006 در آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفی مواد خراسان رضوی در دست بررسی است.

رئیس آزمایشگاه مرکز کنترل کیفی مواد غذایی خراسان رضوی با اشاره به  بررسی ضد ویروس تب برفکی و شناسایی مکان های مشترک تب برفکی، تصریح کرد: تکنیک نوین تشخیص تب برفکی دامپزشکی خراسان رضوی در مقایسه با روش های کلاسیک تشخیص این بیماری دارای ویژگی های برتر و خاصی است.

وی افزود: بهره گیری از روش های سریع مولکولی را در تعیین نوع و تشخیص ویروس تب برفکی موثر دانست.

ناظم شیرازی با اشاره به ویژگی های روش تشخیص تب برفکی گفت: سهل بودن جلوگیری از خروج ویروس از محیط آزمایشگاهی، سرعت تشخیص و دقت بالا، تشخیص ارزان قیمت از جمله ویژگی های روش نوین تشخیص تب برفکی در استان است.

وی به دیگر ویژگی روش جدید تشخیص تب برفکی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد نشدن آلودگی زیست محیطی، امکان بررسی و اتوماسیون کردن تست، از جمله ویژگی های بارز دیگر طرح نوین تشخیص تب برفکی است.

کد مطلب 1539022

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها