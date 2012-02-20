متخصصان خراسان رضوی به روش جدید تشخیص تب برفکی دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ناظم شیرازی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری پیرامون رونمایی از روش تشخیص تب برفکی اظهار داشت: روش تشخیص تب برفکی از سال 2006 در آزمایشگاه مرکزی کنترل کیفی مواد خراسان رضوی در دست بررسی است.

رئیس آزمایشگاه مرکز کنترل کیفی مواد غذایی خراسان رضوی با اشاره به بررسی ضد ویروس تب برفکی و شناسایی مکان های مشترک تب برفکی، تصریح کرد: تکنیک نوین تشخیص تب برفکی دامپزشکی خراسان رضوی در مقایسه با روش های کلاسیک تشخیص این بیماری دارای ویژگی های برتر و خاصی است.

وی افزود: بهره گیری از روش های سریع مولکولی را در تعیین نوع و تشخیص ویروس تب برفکی موثر دانست.

ناظم شیرازی با اشاره به ویژگی های روش تشخیص تب برفکی گفت: سهل بودن جلوگیری از خروج ویروس از محیط آزمایشگاهی، سرعت تشخیص و دقت بالا، تشخیص ارزان قیمت از جمله ویژگی های روش نوین تشخیص تب برفکی در استان است.

وی به دیگر ویژگی روش جدید تشخیص تب برفکی اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد نشدن آلودگی زیست محیطی، امکان بررسی و اتوماسیون کردن تست، از جمله ویژگی های بارز دیگر طرح نوین تشخیص تب برفکی است.