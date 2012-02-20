پیش فروش بلیت قطارهای نوروزی در راه آهن شمال آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرهاد ظهورپراوز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: پیش فروش بلیت قطارهای مسافری برای نوروز 91 ، در مراکز فروش مورد تایید راه آهن و نمایندگی های شرکت قطارهای مسافربری رجا انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: از متقاضیان خرید درخواست می شود تا از خریداری بلیت غیرهمنام ، مخدوش و خارج از سامانه رسمی فروش بلیت که از نظر راه آهن باطل محسوب می‌شود خودداری کنند تا در هنگام سفر و کنترل بلیت در ایستگاه ها، چار مشکل نشوند.

مدیرکل راه آهن شمال گفت: متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پیش فروش فروش‌های بلیت های نوروزی شامل موجودی بلیت، قیمت بلیت، نشانی مراکز فروش و یا اعلام نظر، هرگونه انتقاد و شکایت خود را در زمینه فروش بلیت قطار در طول شبانه روز با سامانه ارتباط با مشتری رجا از طریق تلفن 1539 یا پیامک 3000139 اطلاع دهند و یا به آدرس اینترنتی www.raja.ir مراجعه کنند.

ظهورپرواز، از خریداران خواست تا مشخصات مندرج در بلیت های خریداری شده را بلافاصله پس از صدور کنترل کنند و در‌ صورت مشاهده هرگونه مغایرت، در همان لحظه به اپراتور فروش اطلاع دهند تا اصلاحات لازم انجام شود.

وی بیان داشت: راه آهن شمال روزانه ظرفبت جا بجایی حدود شش هزار مسافر را دارد.