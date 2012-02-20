ایتالیایی ها مشتاق سرمایه گذاری در چابهار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سفیر ایتالیا در ایران ظهر دوشنبه در دیدار با رئیس منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار با اشاره به اشتراکات فرهنگی و رفتاری دو ملت ایران و ایتالیا اظهار داشت: تصویر منفی و نادرستی از ایران در جهان تبلیغ می شود اما ایران مهمترین و غنی ترین کشور منطقه است و ایتالیا به دنبال گسترش همکاری های خود با جمهوری اسلامی ایران است.

آلبرتوبرادانینی گفت: یکی از این همکاری ها استفاده از ظرفیت های این منطقه دیدنی و بکر با طبیعت دست نخورده است.

وی از علاقمندی کشورش برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری، صنعتی و اقتصادی چابهار خبر داد و افزود: چابهار منطقه ای بسیار زیباست و فرصتی بسیار مناسب برای سرمایه گذاران ایتالیایی است تا در این نقطه شگفت انگیز جهان در زمینه های اقتصادی، گردشگری، صنعتی و دانشگاهی فعالیت کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار نیز در این دیدار با اشاره به لزوم افزایش تعاملات بین دو دولت خواهان همکاری های متقابل با ایتالیا شد.

شهباز یزدانی گفت: با توجه به منافع ملت های خود باید بدنبال کاهش چالش ها و افزایش تعاملات در تمامی زمینه ها از جمله سرمایه گذاری و دعوت از سرمایه گذاران صنایع تولیدی و گردشگری بود.

وی افزود: وقتی فهم عمیقی از فرهنگ و هنر در انسان ها وجود داشته باشد مشکلات هم به شدت کاهش خواهد یافت.

وی از سفیر ایتالیا در ایران و همسرش خواست تا از تمامی پتانسیل های موجود منطقه دیدن کنند تا بدینوسیله زمینه همکاری ها فراهم شود.

در این جلسه طرح هایی برای استفاده از تسهیلات، فرصت اشتغال و فاینانس پروژه های سرمایه گذاری مطرح شد.

سفیر کشور ایتالیا در ایران و هیئت همراه از نقاط مختلف دیدنی و صنعتی چابهار از جمله سواحل زیبای شنی، کوه های مریخی، قلعه پرتغالی ها، روستای تاریخی تیس، ساحل لیپار، بازار قدیم شهر، کلینیک جراحی ایرانیان، مرکز درمانی منطقه آزاد چابهار، دانشگاه آزاد، کشتارگاه صنعتی و کارخانه تولید آرد دیدن کردند.