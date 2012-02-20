واگذاری محل اسکان مسافران نوروزی در کنگان به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله حسینی کنگانی ظهر دوشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کنگان اظهار داشت: برنامه‌ریزیهای لازم برای استقبال مناسب از مسافران نوروزی در کنگان صورت گرفته و بر اساس برنامه‌ها، اقدامات مناسبی نیز صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سد معبر و ریختن نخاله‌های ساختمانی موجب زشت‌شدن چهره شهر می‌شود، افزود: با افراد قانون‌شکنی که نسبت به اخطارهای شهرداری بی‌توجهی کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

شهردار کنگان در رابطه با رهاشدن برخی فاضلابهای خانگی در سطح معابر عمومی اظهار داشت: تاکنون مواردی شناسایی شده و اسامی و آدرس آنها به شبکه بهداشت ارائه شده‌ ولی حسب ظواهر تاکنون برخورد چندانی با آنها نشده است.

وی به موقعیت مناسب شهر کنگان اشاره کرد و افزود: کنگان در مسیر اهواز، بوشهر، بندرعباس قرار گرفته و حضور صنایع عظیم گاز و پتروشیمی در کنار سواحل نیلگون و زیبای خلیج فارس بر ظرفیتهای گردشگری این شهر افزوده است.

حسینی کنگانی با اشاره به فراهم ساختن زیرساختهای لازم برای میزبانی از مسافران نوروزی در سطح شهر و شهرستان کنگان اضافه کرد: شهرداری با تمام توان آماده استقبال از میهمانان نوروزی است.

وی از واگذاری چندین محل اسکان نوروزی به بخش خصوصی خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مطلوب، چندین مکان ویژه اسکان مهمانان نوروزی در نوروز 91 به بخش خصوصی واگذار می شود.

شهردار کنگان ادامه داد: بخش خصوصی ملزم است امکانات جانبی لازم برای اسکان مهمانان نوروزی را فراهم کند.