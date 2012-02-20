۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۵

حسینی کنگانی خبر داد:

واگذاری محل اسکان مسافران نوروزی در کنگان به بخش خصوصی

کنگان - خبرگزاری مهر: شهردار کنگان از واگذاری محل اسکان مسافران نوروزی در کنگان به بخش خصوصی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله حسینی کنگانی ظهر دوشنبه در نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کنگان اظهار داشت: برنامه‌ریزیهای لازم برای استقبال مناسب از مسافران نوروزی در کنگان صورت گرفته و بر اساس برنامه‌ها، اقدامات مناسبی نیز صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه سد معبر و ریختن نخاله‌های ساختمانی موجب زشت‌شدن چهره شهر می‌شود، افزود: با افراد قانون‌شکنی که نسبت به اخطارهای شهرداری بی‌توجهی کنند، به شدت برخورد خواهد شد.

شهردار کنگان در رابطه با رهاشدن برخی فاضلابهای خانگی در سطح معابر عمومی اظهار داشت: تاکنون مواردی شناسایی شده و اسامی و آدرس آنها به شبکه بهداشت ارائه شده‌ ولی حسب ظواهر تاکنون برخورد چندانی با آنها نشده است.

وی به موقعیت مناسب شهر کنگان اشاره کرد و افزود: کنگان در مسیر اهواز، بوشهر، بندرعباس قرار گرفته و حضور صنایع عظیم گاز و پتروشیمی در کنار سواحل نیلگون و زیبای خلیج فارس بر ظرفیتهای گردشگری این شهر افزوده است.

حسینی کنگانی با اشاره به فراهم ساختن زیرساختهای لازم برای میزبانی از مسافران نوروزی در سطح شهر و شهرستان کنگان اضافه کرد: شهرداری با تمام توان آماده استقبال از میهمانان نوروزی است.

وی از واگذاری چندین محل اسکان نوروزی به بخش خصوصی خبر داد و اظهار داشت: در راستای ارائه خدمات مطلوب، چندین مکان ویژه اسکان مهمانان نوروزی در نوروز 91 به بخش خصوصی واگذار می شود.

شهردار کنگان ادامه داد: بخش خصوصی ملزم است امکانات جانبی لازم برای اسکان مهمانان نوروزی را فراهم کند.

