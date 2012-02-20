تیم والیبال سایپا انگیزه فراوانی برای رسیدن به جام قهرمانی دارد

ارش کمالوند بازیکن تیم والیبال سایپای البرزدر گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص آخرین شرایط تیم گفت: در حال حاضر تیم والیبال سایپای البرز در شرایط خوبی قرار دارد و امیدوارم بتوانیم ناکامی های دو فصل قبل را جبران کنیم و دراین دوره قهرمان لیگ برتر شویم.

وی در ادامه تصریح کرد: در این فصل کادر فنی تیم آماده و جوانی را راهی لیگ برتر کرد و در مقابل تیم های برزگ و با تجربه بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند به طور قطع قهرمانی در این فصل را‌ می‌خواهیم و همان طور که گفتم انگیزه فراوانی برای رسیدن به جام قهرمانی داریم.

کمالوند در خصوص مصدومیت خود یاداور شد: متاسفانه با مصدومیت جدی مواجه شدم که با این شرایط دیدار های سایپا و انتخابی تیم ملی برای المپیک لندن را از دست خواهم داد که امیدوارم با تلاش پزشکان هر چه زودتر برای فصل اینده آماده شوم.

ملی پوش تیم والیبال سایپا البرز با قدردانی از هواداران سایپا در پایان گفت:هواداران در این فصل سایپا را تنها نگذاشتند و امیدوارم با حمایت انها قهرمان لیگ برتر شویم.