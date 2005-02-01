بازتاب برگزاري انتخابات عراق در رسانه هاي عرب زبان

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سايت رويترز عربي نوشت : تحليلگران بر اين باورند كه احتمال دارد كه نتايج نهايي طي چند روز آينده اعلام شود و پيش بيني مي شود شيعيان كه مدت هاي مديدي از استبداد و ظلم رنج بردند به پيروزي برسند.



نجف روز گذشته شاهد حضور گسترده واجدان شرايط راي دادن در مراكز راي گيري بود و راي اكثريت آنها به ليست ائتلاف عراق يكپارچه بود و پيش بيني مي شود اين ليست پيروز انتخابات شود.



فتواي آيت الله سيستاني مبني بر لزوم مشاركت همه مردم عراق در انتخابات اين كشورباعث حضور اكثريت مردم در اين رويداد مهم شد پيش بيني مي شود اكثريت جامعه عراق يعني شيعيان روز به روز از قدرت سياسي بالاتري برخودار شوند.



شيعيان باقدرت در انتخابات روز گذشته شركت كردند با وجودي كه دربرخي مناطق سني نشين تهديدهاي گروه هاي مسلح مخالف و ارعاب مردم باعث كاهش سطح مشاركت شد اما انتخابات در نجف و ديگر مناطق شيعه نشين بدون كمترين مشكل برگزار شد.



رويترز نوشت: در نجف ميزان مشاركت به 80 تا 90 درصد رسيد.



سايت عربي خبرگزاري فرانسه نيز در مطلبي گزارش داد : عراقي ها به شكل گسترده در انتخابات تاريخي كشورشان شركت كردند و يك رشته حملات مسلحانه و انتحاري كه به كشته شدن39 تن منجر شد هرگز مانع از حاضر شدن راي دهندگان بويژه شيعيان در مركز و جنوب و اكراد در شمال در پاي صندوق هاي راي نشد.



از هنگام باز شدن دفاتر راي گيري به روي مردم در مناطق مختلف عراق گروه هاي افراطي سني به اين مراكز حملاتي را انجام دادند كه 7 عمليات انتحاري در بغداد و حملات در شهرهاي سني روي داد.

روزنامه الخليج امارات هم نوشت: عراقي ها به طورگسترده در انتخابات شركت كردند .



اين روزنامه نوشت : به رغم تهديد گروه هاي مسلح روز گذشته استقبال چشمگيري از راي دهندگان عراقي بوديم هرچند برخي مناطق آن را تحريم كردند اما بيش از 60 درصد از ثبت نام كنندگان در انتخابات شرت كردند البته ميزان شركت در برخي مناطق فراتر از حد انتظار بود در سامراء تنها يك نفر راي داد در الرمادي اثري از صحنه انتخاباتي نبود در مثلث مرگ انتخابات گويي غايب بود .



به نوشته الخليج ، هشت ميليون عراقي در مقابل مردان مسلحي كه تهديد كرده بودند در روز انتخابات حمام خون به راه خواهند انداخت ايستادگي كرده و راي خود را به صندوق ها انداختند، ميزان مشاركت مردم عراق در نجف بيش از 80 درصد و در بصره فراتر از اين عدد بود در شمال عراق هم اكراد حضور چشمگير در انتخابات داشتد.



روزنامه الجزيره عربستان هم نوشت : عراقي ها روز گذشته به مراكز راي گيري رفتند و در يك انتخابات تاريخي شركت كردند واين در حالي بود كه مردان مسلح تهديد كرده بودند حمامي از خون به راه خواهند انداخت .



به نوشته اين روزنامه، چندين حمله انتحاري بر انتخابات روز گذشته سايه افكند اما اولين انتخابات فراگير و متنوع پس از 50 سال با شركت گسترده مردم برگزار شد.



در نجف ميزان مشاركت به 90 درصد رسيد و بر اساس اعلام هيات عالي اجرايي انتخابات ميزان مشاركت به 72 درصد رسيده است.



روزنامه الوطن عربستان هم نوشت: الياور اولين كسي بود كه راي داد و اهل سنت انتخابات را تقريبا به طوركامل تحريم كرده بودند البته اين روزنامه به شركت بيشاز 90 درصد اكراد كه اكثريت آنها اهل تسنن هستند اشاره نكرد .



الوطن نوشت :عراقي ها روز گذشته در انتخابات سراسري كشورشان شركت كردند تا اعضاي مجلس ملي عراق را انتخاب كنند كه ميزان مشاركت در تمام مناطق كشور به 72 درصد اما در مناطق شيعه به 90 درصد مي رسد.



روزنامه الوطن نوشت: مراكز راي گيري در مناطق سني نشين به علت تهديدهاي افراطيون بر ضد شركت كنندگان و درخواست برجسته ترين هيات اهل تسنن تقريبا خالي يا شبه خالي بود.



روزنامه البيان امارات هم نوشت : عراقي ها روز گذشته در انتخابات تاريخي كشورشان شركت كردند كه در سلامت برگزار شد و 30 ميليون عراقي با حسرت منتظر اعلام نتايج اين انتخابات تا ده روز آينده هستند.



به نوشته البيان انتخابات روز گذشته با استقبال گسترده شيعيان و اكراد برگزار شد و مشاركت ضعيفي از اهل تسنن شاهد بوديم اين روزنامه اكثريت اكراد كه سني هستند ودر انتخابات روز گذشته هم با قدرت شركت كردند را در زمره اهل تسنن قرارنداده است.



روزنامه الاهرام مصرهم نوشت : دراولين انتخابات دمكراتيك عراق از نيم قرن گذشته تاكنون شيعيان واكراد به شكل گسترده شركت كردند و اهل تسنن آن را تحريم كردند.



به نوشته اين روزنامه درميان يك رشته انفجارها كه ده ها كشته برجا گذاشت راي دهندگان عراقي در اولين انتخابات دمكراتيك

كشورشان از نيم قرن گذشته تاكنون شركت كردند كه مشاركت به حدود 72 درصد رسيد.



روزنامه الرياض عربستان هم در تيتري بزرگ نوشت : عراقيها با بمب ها و انفجارها به رويارويي پرداختند و با قدرت و به شكل گسترده در پاي صندوق هاي راي حاضر شدند و ميزان شركت مردم در جنوب و مركز و شمال كشور بسيار گسترده بود هرچند در برخي مناطق سني نشين مراكز راي گيري بسته يا خالي بود.



روزنامه الوطن قطر هم نوشت : عراقي ها با جوهر و خون راي دادند اشاره اين روزنامه به وقوع بيش از 8 حمله انتحاري گروههاي تروريستي مخالف انتخابات بودكه طي آن حدود 40 شهروند عراقي كشته شدند .



الوطن نوشت : ميليون ها عراقي در حالي در اولين انتخابات دمكراتيك تاريخ كشورشان شركت كردند كه مردان مسلح آنها را به مرگ تهديد كرده بودند.