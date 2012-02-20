تردد در محورهای مازندران با زنجیر چرخ/ بارش شدید برف

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش شدید برف در برخی از نقاط جاده های هراز، کندوان، فیروزکوه و کیاسر به دامغان از ساعاتی پیش آغاز شده و مسافران باید با تجهیزات کامل زمستانی از این مسیرهای برفگیر و کوهستانی عبور کنند.

هم اکنون تمامی راههای اصلی، فرعی و روستایی مازندران باز بوده بارش شدید برف باعث شده تا عبور و مرور وسایط نقلیه در این محورهای مواصلاتی با کندی انجام شود.

مرکز اطلاعات راههای مازندران از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت نیاز ، لوازم و تجهیزات زمستانی را با خود به همراه داشته و با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ادامه مسیر بپردازند و از گرفتن سبقت های غیرمجاز به شدت خودداری کنند تا شاهد حوادث ناگوار در راههای استان نباشیم.

مازندران دارای سه هزار کیلومتر راه برفگیر و کوهستانی بوده و سه محور مواصلاتی و ترانزیتی هراز، سوادکوه و کندوان در این استان قرار دارد.