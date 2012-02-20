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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

اطلاعات راههای مازندران/

تردد در محورهای مازندران با زنجیر چرخ/ بارش شدید برف

تردد در محورهای مازندران با زنجیر چرخ/ بارش شدید برف

ساری - خبرگزاری مهر: مرکز اطلاعات راههای مازندران از شهروندان و رانندگان خواست به دلیل بارش شدید برف در جاده های استان، صرفا با زنجیر چرخ تردد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارش شدید برف در برخی از نقاط جاده های هراز، کندوان، فیروزکوه و کیاسر به دامغان از ساعاتی پیش آغاز شده و مسافران باید با تجهیزات کامل زمستانی از این مسیرهای برفگیر و کوهستانی عبور کنند.

هم اکنون تمامی راههای اصلی، فرعی و روستایی مازندران باز بوده بارش شدید برف باعث شده تا عبور و مرور وسایط نقلیه در این محورهای مواصلاتی با کندی انجام شود.

مرکز اطلاعات راههای مازندران از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت نیاز ، لوازم و تجهیزات زمستانی را با خود به همراه داشته و با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به ادامه مسیر بپردازند و از گرفتن سبقت های غیرمجاز به شدت خودداری کنند تا شاهد حوادث ناگوار در راههای استان نباشیم.

مازندران دارای سه هزار کیلومتر راه برفگیر و کوهستانی بوده و سه محور مواصلاتی و ترانزیتی هراز، سوادکوه و کندوان در این استان قرار دارد.

کد مطلب 1539032

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